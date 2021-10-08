Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Pexels

Карти Таро дають змогу себе краще зрозуміти.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 8 жовтня 2021 року розповідає, що Дів очікують нові відкриття, а Терезам слід діяти активно.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 8 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Королева мечів"

©

Працюйте над інтелектуальною складовою. У стосунках не робіть боляче другій половинці. Заплануйте подальші дії на роботі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Колісниця"

©

Зміни пов'язані з рухом. У стосунках вирушайте маленьку подорож. На роботі вас очікують відрядження. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева пентаклів"

©

Час замислитися про фінанси. У любові пройдіть тест на бажання грошей. На роботі слід подумати про власний успіх. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "П'ятірка жезлів"

©

Битви бувають марними. Не сваріться у стосунках. На роботі уникайте суперечок. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Десятка жезлів"

©

Не тягніть свої проблеми з собою. У стосунках може бути важко. На роботі очікуйте на нові виклики. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Двійка жезлів"

©

Попереду - нові відкриття. У любові спробуйте щось нове. А на роботі замисліть новий проєкт.   

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Туз жезлів"

©

Дійте активно. У стосунках урізноманітніть секс. А на роботі скоро покажіть все, на що ви здатні. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Королева жезлів"

©

Прислухайтеся до мудрих порад. У любові очікуйте на приємні сюрпризи. У робочих питаннях працюйте над майбутніми перемогами. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Маг"

©

Ви здатні на більше. У стосунках збалансуйте розум і почуття. На роботі шукайте золоту середину.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Вісімка мечів"

©

Ви знаєте, що робити, але уникаєте зробити перший крок. У стосунках ви не хочете відкрити очі на те, що є очевидним. На роботі остерігайтеся ворогів. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Сонце"

©

Все складається якнайкраще. У стосунках насолоджуйтеся щастям. На роботі пропонуйте цікаві ідеї. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Лицар жезлів"

©

Хороший день для руху вперед. Плануйте свої дії у стосунках. На роботі працюйте краще.  

Читайте також: 

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація