Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 9 грудня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають підказки, що робити далі.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 грудня 2021 року розповідає, що Близнятам слід попрацювати над почуттями, а Ракам не варто гнатися за всіма цілями відразу.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 грудня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Довіряйте своїй інтуїції. У стосунках рухайтеся вперед. На роботі щосили опирайтеся викликам.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка пентаклів"

Попереду можливі певні обмеження. У стосунках доведеться затягнути пояси. На роботі не варто бути марнотратним.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Королева кубків"

Працюйте над почуттями. У стосунках зрозумійте, що для вас насправді добре. На роботі дослухайтеся до поради мудрої жінки.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Сімка кубків"

Не треба гнатися за усіма цілями одразу. У коханні сконцентруйтеся на стосунках з партнером. На роботі потрібно визначитися, куди варто рухатися.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Маг"

Урівноважте свої бажання та почуття. На роботі уникайте нових викликів. А в стосунках потрібно додати пристрасті.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Лицар кубків"

Працюйте над стосунками. Не дайте зробити собі боляче у любові. На роботі прислухайтеся до голосу серця.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Четвірка жезлів"

Хороший день для укладання угод. У стосунках спробуйте щось нове. На роботі проявіть професіоналізм.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Король кубків"

Ви знаєте, що вам потрібно. На роботі сміливо рухайтеся вперед, а в стосунках покажіть свою силу.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Спробуйте щось нове. На роботі та в стосунках очікуйте на зміни, тому будьте обережними.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Шістка мечів"

Вам можуть зробити боляче. У стосунках не варто концентруватися лише на побуті. На роботі створіть план подальших дій.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз мечів"

Розум - ось ваша основна зброя. Очікуйте нових випробувань на роботі. А в стосунках продемонструйте свою силу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Туз кубків"

Працюйте над вашими емоції. На роботі не варто їх показувати. А у стосунках слід розслабитися.

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