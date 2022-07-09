Гороскоп на 9 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу рухатися вперед.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 липня 2022 року розповідає, Близнятам варто очікувати плоди своєї праці, а Левам - рухатися до нових вершин.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Туз жезлів"
Продемонструйте вогонь. У стосунках проявіть пристрасть. А за роботу беріться з більшим завзяттям.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Туз кубків"
Емоції виливатимуться через край. Розслабтеся у стосунках. Прислухайтеся до власних емоцій на роботі.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Імператриця"
Зроблене раніше принесе плоди. У стосунках варто перейти на наступний рівень. А в робочих викликах ви досягнете успіху.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Працюйте гідно та отримаєте результат. У любові очікуйте на сюрпризи. На роботі можливо отримаєте премію.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Рухайтеся перед до нових вершин. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі продемонструйте професіоналізм.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Маг"
Ви зараз осередок сили. У любові збалансуйте почуття і розум. На роботі шукайте "золоту середину".
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Трійка кубків"
Час розслабитися. У стосунках вирушайте на побачення з другою половинкою. А на роботі сходіть кудись разом після роботи.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Смерть"
Очікуйте на зміни. У стосунках пам'ятайте, що кожний кінець - це початок чогось нового. А на роботі варто замислитися над запасним варіантом.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте і ситуація покращиться. Пам'ятайте про те і стосунки варто будувати. А на роботі продемонструйте завзяття.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Паж жезлів"
Попереду - нові пригоди. У стосунках оберіть одну спільну мету. А у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Туз пентаклів"
Все буде добре. У любовних перипетіях сподівайтеся на краще. На роботі очікуйте на підвищення.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Помірність"
Не переливайте з пустого в порожнє. У любові не варто забувати про свої страхи. А на роботі знайдіть точку опори.
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