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Гороскоп на 9 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

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Гороскоп на 9 липня 2022 для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Фото: ТСН.ua

Карти Таро дають змогу рухатися вперед.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 липня 2022 року розповідає, Близнятам варто очікувати плоди своєї праці, а Левам - рухатися до нових вершин. 

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 липня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Туз жезлів"

©

Продемонструйте вогонь. У стосунках проявіть пристрасть. А за роботу беріться з більшим завзяттям. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Туз кубків"

©

Емоції виливатимуться через край. Розслабтеся у стосунках. Прислухайтеся до власних емоцій на роботі. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Імператриця"

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Зроблене раніше принесе плоди. У стосунках варто перейти на наступний рівень. А в робочих викликах ви досягнете успіху. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка пентаклів"

©

Працюйте гідно та отримаєте результат. У любові очікуйте на сюрпризи. На роботі можливо отримаєте премію. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар жезлів"

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Рухайтеся перед до нових вершин. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі продемонструйте професіоналізм. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Маг"

Ви зараз осередок сили. У любові збалансуйте почуття і розум. На роботі шукайте "золоту середину". 

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка кубків"

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Час розслабитися. У стосунках вирушайте на побачення з другою половинкою. А на роботі сходіть кудись разом після роботи. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Смерть"

©

Очікуйте на зміни. У стосунках пам'ятайте, що кожний кінець - це початок чогось нового. А на роботі варто замислитися над запасним варіантом. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Вісімка пентаклів"

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Працюйте і ситуація покращиться. Пам'ятайте про те і стосунки варто будувати. А на роботі продемонструйте завзяття. 

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Паж жезлів"

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Попереду - нові пригоди. У стосунках оберіть одну спільну мету. А у русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.  

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Туз пентаклів"

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Все буде добре. У любовних перипетіях сподівайтеся на краще. На роботі очікуйте на підвищення. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Помірність"

©

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові не варто забувати про свої страхи. А на роботі знайдіть точку опори. 

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