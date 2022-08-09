Гороскоп на 9 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дають змогу більше зрозуміти про свою долю.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 серпня 2022 року розповідає, що Левам слід рухатися вперед, а Близнятам будуть заважати комплекси.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Імператор"

Проявіть силу. У стосунках продемонструйте силу. На роботі покажіть професіоналізм.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Диявол"

Очікуйте на спокуси попереду. У стосунках самі вирішіть чи варто піддатися цим спокусам. А на роботі очікуйте нових викликів.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Місяць"

Приховане стане явним. У любові вам будуть заважати комплекси. А на роботі - власні страхи, тому боріться з ними.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Рухайтеся вперед. У стосунках робіть переможний рух. А на роботі чекайте на успіх.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Лицар жезлів"

Рухайтеся вперед. У любові додайте драйву. На роботі варто почати щось нове.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Помірність"

Не переливайте з пустого в порожнє. У любові шукайте "золоту середину". На роботі потрібно більше сконцентруватися на майбутньому.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Трійка кубків"

Потрібно робити маленькі свята. У стосунках йдіть на побачення. На роботі заплануйте корпоратив.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Вісімка кубків"

Можливо щось варто змінювати. У роботі можуть бути проблем. У стосунках загартуйте ваше серце.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Лицар кубків"

Фото: ТСН.ua

Працюйте над стосунками. Замисліться, чому ви перебуваєте у цих стосунках. На роботі додайте емоційності.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "П'ятірка мечів"

Вас можуть образити. У любові вас можуть образитися. На роботі варто більше відпочивати.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Король мечів"

Сховайте ваше серце. У любові очікуйте нових випробувань. На роботі остерігайтеся ворогів.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Девятка жезлів"

Буде важко. У стосунках очікуйте на проблеми. У роботі додайте активності.

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