Гороскоп на 9 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють почуватися вільнішими.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 січня 2023 року розповідає, що Водоліям варто відкрити своє серце, Левам треба розслабитися.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 січня 2023 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Імператриця"
Ваші починання будуть успішними. Насолоджуйтеся плодами стосунків. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Шістка пентаклів"
Отримайте винагороду за свою діяльність. У стосунках сподівайтеся на приємні сюрпризи. А на роботі, можливо, отримаєте премію.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Сміливо рухайтеся до обраної мети. У стосунках не ображайте другу половинку. У робочих викликах продемонструйте силу.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Маг"
Збалансуйте свої сили та можливості. У любові урівноважте почуття та розум. На роботі покажіть професіоналізм.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Трійка кубків"
Влаштуйте вечірку. У стосунках вирушайте разом на побачення. А на роботі час від часу влаштовуйте маленькі гулянки.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Смерть"
Зміни - лише на користь. У любові все може кардинально змінитися. У русі кар'єрними сходами теж не варто дивуватися змінам.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Паж жезлів"
Продемонструйте внутрішній вогонь. У стосунках додайте пристрасті. А на роботі час показати силу.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Вісімка пентаклів"
Працюйте на своє благо. У стосунках оберіть ціль, до якої варто прагнути. На роботі саме чесна праця принесе цінні плоди.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Туз пентаклів"
Справи покращуються. У любовних перипетіях вас чекає успіх. У роботі проблеми розв'яжуться самі собою.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Помірність"
Зважте все, що маєте. У стосунках не переливайте з пустого в порожнє. На роботі не варто хвилюватися.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Королева кубків"
Відкрийте своє серце. У любові рухайтеся назустріч одне одному. На роботі прислухайтеся до голосу серця.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Повішений"
Все зміниться. У коханні змініть свою тактику. У русі кар'єрними сходами не оступіться.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Читайте також: