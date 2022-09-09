Гороскоп на 9 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 вересня 2022 року розповідає, що Левам слід працювати головою, а Козорогам не варто ображатися.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 вересня 2022 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. У стосунках наважтеся на щось більше. На роботі спробуйте щось нове.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Вас можуть розчарувати вчинки деяких людей. У стосунках вам стане себе шкода. У русі кар'єрними сходами краще перепочити.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Туз кубків"

Вас переповнюють емоції. У стосунках насолоджуйтеся почуттями. На роботі час перепочити.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Башта"

Все може бути знищено дощенту. У стосунках спробуйте все будувати на новому фундаментів. У кар'єрі варто сконцентруватися на чомусь новому.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Туз мечів"

Працюйте головою. У стосунках вас очікують нові випробування, а на роботі - нові виклики.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Шістка кубків"

Не забувайте про старих друзів. У любові пам'ятайте про дружбу. На роботі шукайте однодумців.

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ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Вісімка жезлів"

Сміливо рухайтеся вперед. У стосунках додайте драйву. А на роботі - енергійності.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Четвірка мечів"

Потрібно відпочивати вас від часу. У любові зробіть паузу. А на роботі варто взяти відгул.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Сімка кубків"

Визначтеся, що ви хочете далі. У стосунках не женіться за всім відразу. На роботі оберіть один напрямок.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Колесо Фортуни"

Не ображайтеся занадто багато. У стосунках у вас залишилося ще трішки любові. На роботі вас можуть образити.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Королева пентаклів"

Прагніть до накопичення фінансів. У любові пройдіть перевірку фінансами. На роботі розпочніть новий проєкт.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Двійка жезлів"

Прагніть до чогось нового. У стосунках відкривайте нові горизонти. А на роботі не зупиняйтеся на досягнутому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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