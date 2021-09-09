Гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють зрозуміти більше.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 вересня 2021 року розповідає, що Овнів супроводжуватиме успіх, а Левам буде боляче.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 вересня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Зірка"
Вас супроводжує успіх. Дійте активно у стосунках. На роботі не варто озиратися у минуле.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Замисліться над накопиченням коштів. У стосунках заплануйте одну мету. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Ви досягнули багато чого. У стосунках дозвольте собі слабкість. На роботі прагніть більшого.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Сонце"
Вам потрібний рух уперед. У любові спробуйте сконцентруватися на собі. На роботі варто продемонструвати здоровий егоїзм.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Шістка мечів"
Буде боляче. Не варто розбивати стосунки об побут. На роботі не беріть на себе роботу інших.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Вісімка жезлів"
Рухайтеся вперед. У стосунках проявіть енергійність. Додайте драйву на роботі.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Дев'ятка мечів"
Буде важко. Треба набратися сил. У стосунках буде боляче. На роботі доведеться захищатися від ворогів.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Сімка мечів"
Буде важко. У стосунках вас можуть обманути. У робочих питаннях очікуйте викликів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Колісниця"
Час рухатися. У любові можливі романтичні поїздки. А на роботі можливі відрядження.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Працюйте та отримаєте результат. У стосунках дійте разом. На роботі гідно дійте у складних ситуаціях.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Колесо Фортуни"
Все тече, все змінюється. У любові будуть злети та падіння. Потурбуйтеся про покращення ситуації на роботі.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Паж пентаклів"
Затягніть паски. У стосунках дійте виважено. А у русі кар'єрними сходами дійте проактивно.
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