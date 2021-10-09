Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти свої мрії.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 жовтня 2021 року розповідає, що Ракам слід потурбуватися про міцний ґрунт, а Левам варто очікувати плодів своєї діяльності.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

Додайте енергійності. У стосунках спробуйте щось нове. А на роботі треба вирішити, куди рухатися далі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Правосуддя"

Знайдіть баланс. У стосунках збалансуйте почуття та емоції. На роботі варто перепочити.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар мечів"

Рухайтеся вперед. У любові не робіть боляче партнеру. Не наражайтеся на проблеми на роботі.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Башта"

Потурбуйтеся про міцний ґрунт. У стосунках все може змінитися. На роботі не забувайте про запасний варіант.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Імператриця"

Ваші дії мають принести плоди. У стосунках виходьте на новий рівень. На роботі очікуйте на розвиток.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові не відкидайте залицянь. На роботі спробуйте щось нове.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка жезлів"

Очікуйте на нові перемоги. У стосунках все складається якнайкраще. На роботі заплануйте нові здобутки.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Світ"

Справи покращуються. У любові оберіть одну мету. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Диявол"

Попереду вас очікують спокуси. Самі вирішуйте чи варто їм піддатися. На роботі остерігайтеся ворогів.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Повішений"

Все тече, все змінюється. У стосунках остерігайтеся змін. А на роботі шукайте нові можливості.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

Час перепочити. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі візьміть відпустку.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

Здобувайте нові знання. Розвивайте стосунки. Дійте активно на роботі.

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