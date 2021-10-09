Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти свої мрії.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 жовтня 2021 року розповідає, що Ракам слід потурбуватися про міцний ґрунт, а Левам варто очікувати плодів своєї діяльності.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Паж жезлів"
Додайте енергійності. У стосунках спробуйте щось нове. А на роботі треба вирішити, куди рухатися далі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Правосуддя"
Знайдіть баланс. У стосунках збалансуйте почуття та емоції. На роботі варто перепочити.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Лицар мечів"
Рухайтеся вперед. У любові не робіть боляче партнеру. Не наражайтеся на проблеми на роботі.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Башта"
Потурбуйтеся про міцний ґрунт. У стосунках все може змінитися. На роботі не забувайте про запасний варіант.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "Імператриця"
Ваші дії мають принести плоди. У стосунках виходьте на новий рівень. На роботі очікуйте на розвиток.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Четвірка кубків"
Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові не відкидайте залицянь. На роботі спробуйте щось нове.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Шістка жезлів"
Очікуйте на нові перемоги. У стосунках все складається якнайкраще. На роботі заплануйте нові здобутки.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Світ"
Справи покращуються. У любові оберіть одну мету. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Диявол"
Попереду вас очікують спокуси. Самі вирішуйте чи варто їм піддатися. На роботі остерігайтеся ворогів.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Повішений"
Все тече, все змінюється. У стосунках остерігайтеся змін. А на роботі шукайте нові можливості.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Четвірка мечів"
Час перепочити. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі візьміть відпустку.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Трійка пентаклів"
Здобувайте нові знання. Розвивайте стосунки. Дійте активно на роботі.
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