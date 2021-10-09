Категорія
Астрологія
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку за картами Таро

ТСН.ua

Карти Таро дозволяють краще зрозуміти свої мрії.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на 9 жовтня 2021 року розповідає, що Ракам слід потурбуватися про міцний ґрунт, а Левам варто очікувати плодів своєї діяльності.

Читайте детальний і точний гороскоп Таро на 9 жовтня 2021 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж жезлів"

©

Додайте енергійності. У стосунках спробуйте щось нове. А на роботі треба вирішити, куди рухатися далі. 

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Правосуддя"

©

Знайдіть баланс. У стосунках збалансуйте почуття та емоції. На роботі варто перепочити. 

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Лицар мечів"

©

Рухайтеся вперед. У любові не робіть боляче партнеру. Не наражайтеся на проблеми на роботі. 

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Башта"

©

Потурбуйтеся про міцний ґрунт. У стосунках все може змінитися. На роботі не забувайте про запасний варіант. 

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Імператриця"

©

Ваші дії мають принести плоди. У стосунках виходьте на новий рівень. На роботі очікуйте на розвиток. 

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Четвірка кубків"

©

Не відмовляйтеся від того, що вам пропонують. У любові не відкидайте залицянь. На роботі спробуйте щось нове.  

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка жезлів"

©

Очікуйте на нові перемоги. У стосунках все складається якнайкраще. На роботі заплануйте нові здобутки. 

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Світ"

©

Справи покращуються. У любові оберіть одну мету. У русі кар'єрними сходами не варто зупинятися. 

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Диявол"

©

Попереду вас очікують спокуси. Самі вирішуйте чи варто їм піддатися. На роботі остерігайтеся ворогів.  

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Повішений"

©

Все тече, все змінюється. У стосунках остерігайтеся змін. А на роботі шукайте нові можливості. 

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "Четвірка мечів"

©

Час перепочити. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі візьміть відпустку. 

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Трійка пентаклів"

©

Здобувайте нові знання. Розвивайте стосунки. Дійте активно на роботі.   

Читайте також: 

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Новини України: що навіщували карпатські мольфари

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація