Грозова повня 21 липня 2024 року: 10 психологічних афірмацій

Афірмації - це позитивні твердження, які допомагають зміцнити віру в себе і налаштуватися на позитивні зміни.

Грозова повня, яка відбудеться 21 липня 2024 року, може бути потужним часом для внутрішньої роботи і зосередження на самовдосконаленні.

Ось 10 психологічних афірмацій, які допоможуть вам залишатися в балансі і знайти внутрішню силу під час цієї повні:

"Я відкритий(а) до позитивних змін у своєму житті."

"Моя внутрішня сила допомагає мені долати будь-які труднощі.

"Я заслуговую на щастя і гармонію у своєму житті.

"Я довіряю своєму інтуїтивному керівництву."

"Я випромінюю любов і прийняття до себе та інших."

"Я вільний(а) від минулого і готовий(а) до нового початку."

"Я залучаю позитивну енергію і можливості у своє життя."

"Мій розум ясний, і я зосереджений(а) на своїх цілях."

"Я вдячний(а) за всі уроки, які приносить мені життя."

"Я вірю в свої здібності створювати чудове майбутнє."

Використовуючи ці афірмації під час медитації або просто повторюючи їх протягом дня, ви зможете створити позитивний ментальний настрій і залучити до свого життя більше гармонії і благополуччя.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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