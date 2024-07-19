Грозова повня 21 липня 2024 року: 10 психологічних афірмацій

Афірмації - це позитивні твердження, які допомагають зміцнити віру в себе і налаштуватися на позитивні зміни.
Грозова повня, яка відбудеться 21 липня 2024 року, може бути потужним часом для внутрішньої роботи і зосередження на самовдосконаленні.
Ось 10 психологічних афірмацій, які допоможуть вам залишатися в балансі і знайти внутрішню силу під час цієї повні:
- "Я відкритий(а) до позитивних змін у своєму житті."
- "Моя внутрішня сила допомагає мені долати будь-які труднощі.
- "Я заслуговую на щастя і гармонію у своєму житті.
- "Я довіряю своєму інтуїтивному керівництву."
- "Я випромінюю любов і прийняття до себе та інших."
- "Я вільний(а) від минулого і готовий(а) до нового початку."
- "Я залучаю позитивну енергію і можливості у своє життя."
- "Мій розум ясний, і я зосереджений(а) на своїх цілях."
- "Я вдячний(а) за всі уроки, які приносить мені життя."
- "Я вірю в свої здібності створювати чудове майбутнє."
Використовуючи ці афірмації під час медитації або просто повторюючи їх протягом дня, ви зможете створити позитивний ментальний настрій і залучити до свого життя більше гармонії і благополуччя.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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