Грозова повня 21 липня 2024 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Під час повні зверніть увагу на гороскоп.
Гороскоп для всіх знаків зодіаку за картами Таро на грозову повню 21 липня 2024 року розповідає, що Дівам посміхаються зірки, а Ракам може бути боляче.
Читайте детальний і точний гороскоп Таро на грозову повню 21 липня 2024 року для всіх знаків зодіаку — в нашому матеріалі від езотерикині Олени Кузьмич.
ОВЕН (21 березня-20 квітня)
Карта дня "Сімка кубків"
Слід вибрати одну ціль. У стосунках не женіться за всім і відразу. На роботі - краще синиця в руках, ніж журавель в небі.
ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)
Карта дня "Дурень"
Сміливо рухайтеся вперед, але дивіться під ноги. У стосунках дійте обережно. На роботі можна починати новий проєкт, але добряче його обдумайте.
БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)
Карта дня "Королева жезлів"
Покажіть вогонь, який кипить всередині вас. У стосунках спробуйте щось нове. У русі кар'єрними сходами не варто себе стримувати.
РАК (22 червня-22 липня)
Карта дня "Двійка жезлів"
Попереду щось нове. У ліжку продемонструйте свої найкращі вміння. На роботі варто розпочати новий проєкт.
ЛЕВ (23 липня-23 серпня)
Карта дня "П'ятірка кубків"
Можливо, буде боляче від гіркоти втрат. У стосунках можливе болюче розчарування. У робочих моментах остерігайтеся ворогів.
ДІВА (24 серпня-23 вересня)
Карта дня "Зірка"
Вам посміхаються зірки. У любові сподівайтеся на краще. У робочих питаннях все має налагодитися.
ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)
Карта дня "Лицар жезлів"
Попереду - нові виклики, але ви - впораєтеся. У стосунках мчіть, що є сил. У розв'язанні робочих питань продемонструйте професіоналізм.
СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)
Карта дня "Лицар пентаклів"
Час замислитися про кошти. У любові перевірте партнера на жадобу до фінансів. Оминайте робочих викликів.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)
Карта дня "Дев'ятка пентаклів"
Ви досягнули чимало, не втратьте це. У стосунках не варто проявляти значний егоїзм. У робочих питаннях візьміть паузу.
КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)
Карта дня "Сонце"
Це гарна карта. Все складається якнайкраще у стосунках. У русі кар'єрними сходами рухайтеся тільки вперед.
ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)
Карта дня "Сімка мечів"
Остерігайтеся проблем. У стосунках може бути боляче. Дійте обережно на роботі - вас оточують вороги, їх потрібно знайти.
РИБИ (21 лютого-20 березня)
Карта дня "Дев'ятка жезлів"
Не варто себе навантажувати надміру. У стосунках діліть проблеми з вашою половинкою. У роботі варто перепочити.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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