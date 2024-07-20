Грозова повня 21 липня 2024 року: що не варто робити

Не варто залучатися до конфліктних ситуацій та з'ясування стосунків, оскільки емоції можуть бути надмірно загострені і призвести до непередбачуваних наслідків.

З погляду езотерики, під час грозової повні 21 липня 2024 року варто уникати певних дій, які можуть порушити гармонію та негативно вплинути на вашу енергетику.

Ось кілька порад, що не варто робити під час грозової повні:

Не проводьте ритуали чорної магії або заклинання на шкоду іншим: гроза несе потужну енергію, яка може посилити негативні наслідки таких дій і повернути їх до вас з подвійною силою. Не починайте нових проєктів або важливих справ: енергія грозової повні може бути нестабільною, тому краще уникати початку чогось нового. Замість цього зосередьтеся на завершенні поточних справ та підготовці до нових починань у сприятливіший час. Не приймайте важливих рішень на емоціях: гроза може підсилювати емоційні реакції, що призводить до необдуманих вчинків. Намагайтеся залишатися спокійними та раціональними, відкладаючи важливі рішення на потім. Не зберігайте негативні думки та емоції: під час грозової повні важливо звільнятися від негативу, а не накопичувати його. Уникайте конфліктів і сварок, намагайтеся зосередитися на позитивних аспектах життя. Не нехтуйте особистою безпекою: гроза може бути небезпечною фізично, тому не варто ризикувати, перебуваючи на відкритому повітрі під час блискавок. Безпека завжди повинна бути на першому місці.

Прислухайтеся до своїх відчуттів і інтуїції, щоб використати цей час найкращим чином для свого духовного та енергетичного розвитку.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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