Грозова повня 21 липня 2024 року: що означає цей період з погляду астрології

Цей період характеризується підвищеною емоційною напруженістю та енергетичними піками, що може впливати на наші настрої і поведінку.

Астрологічно, повня - це час, коли Сонце і Місяць знаходяться на протилежних сторонах Землі, що створює максимальну напругу між їхніми енергіями.

Грозова повня, що відбувається в липні, асоціюється з енергією водних знаків, таких як Рак, який керує емоціями, родинними зв'язками та інтуїцією. Це ідеальний час для переосмислення своїх емоційних потреб і вирішення внутрішніх конфліктів. Повня в цей період може підсилити чутливість, сприяти відкриттю прихованих емоцій і підштовхнути до особистісного зростання.

З езотеричної точки зору, грозова повня несе в собі потужну очищувальну енергію. Вважається, що грози і блискавки, які часто супроводжують цей період, очищають енергетичний простір і змивають старі, застійні енергії. Це сприятливий час для проведення ритуалів очищення, відпускання старого і залучення нових можливостей. Медитації та практики, спрямовані на відновлення енергетичного балансу, будуть особливо ефективними.

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З астрономічної точки зору, повня відбувається, коли Місяць знаходиться в протистоянні з Сонцем і повністю освітлюється його світлом. Це явище має велике значення для наукових спостережень і досліджень, оскільки в цей час поверхня Місяця добре видима. Грозова повня отримала свою назву через часті грози в липні, що є характерним для цієї пори року в Північній півкулі. Астрономічні спостереження за повнею можуть бути ускладнені через хмарність, викликану грозами, але це також створює унікальну атмосферу для нічного неба.

Грозова повня 21 липня 2024 року є важливим періодом з астрологічної, езотеричної та астрономічної точок зору. Вона відкриває можливості для емоційного і енергетичного очищення, самопізнання і спостережень.

Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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