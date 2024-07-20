Грозова повня 21 липня 2024 року: що варто зробити

Грозова повня є часом, коли енергії природи стають особливо потужними та динамічними, надаючи можливість для глибоких змін і трансформацій.
Грозова повня 21 липня 2024 року – це астрономічне явище, коли повний місяць збігається з грозами, що часто спостерігаються в липні. У езотеричних традиціях і практиках це вважається особливим часом, що має свою енергію та значення.
Ось кілька порад, що варто зробити з погляду езотерики під час грозової повні:
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Медитація та зосередження: вважається, що енергія грозової повні допомагає заглибитися в себе та отримати відповіді на важливі запитання. Спробуйте провести медитацію на відкритому повітрі, де можна почути звук грози та відчути силу природи.
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Очищення: гроза символізує очищення та звільнення від негативної енергії. Ви можете провести ритуал очищення вашого простору, використовуючи свічки, ладан або трави, такі як шавлія.
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Ритуали на зміни: цей час вважається сприятливим для ритуалів, що сприяють змінам та трансформаціям у житті. Напишіть на папері те, від чого ви хочете позбутися, і спаліть його, візуалізуючи, як все негативне залишає ваше життя.
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Робота з кристалами: кристали, такі як аметист, кварц або чорний турмалін, можуть бути особливо ефективними під час грозової повні. Вважається, що вони допомагають абсорбувати та трансформувати енергію.
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Зарядка води: зберіть дощову воду під час грози та використовуйте її для зарядки амулетів, кристалів або для очищення простору. Вода, зібрана під час грозової повні, вважається особливо потужною.
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Ведення щоденника: пишіть про свої думки, почуття та інтуїтивні осяяння. Це допоможе вам зрозуміти, над чим слід попрацювати, та відкрити нові перспективи.
Пам'ятайте, що важливо прислухатися до себе і діяти відповідно до своїх відчуттів. Енергія грозової повні може бути дуже сильною, тому важливо використовувати її з розумом та обережністю.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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