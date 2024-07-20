Грозова повня 21 липня 2024 року: що варто зробити

Грозова повня є часом, коли енергії природи стають особливо потужними та динамічними, надаючи можливість для глибоких змін і трансформацій.

Грозова повня 21 липня 2024 року – це астрономічне явище, коли повний місяць збігається з грозами, що часто спостерігаються в липні. У езотеричних традиціях і практиках це вважається особливим часом, що має свою енергію та значення.

Ось кілька порад, що варто зробити з погляду езотерики під час грозової повні:

Медитація та зосередження: вважається, що енергія грозової повні допомагає заглибитися в себе та отримати відповіді на важливі запитання. Спробуйте провести медитацію на відкритому повітрі, де можна почути звук грози та відчути силу природи. Очищення: гроза символізує очищення та звільнення від негативної енергії. Ви можете провести ритуал очищення вашого простору, використовуючи свічки, ладан або трави, такі як шавлія. Ритуали на зміни: цей час вважається сприятливим для ритуалів, що сприяють змінам та трансформаціям у житті. Напишіть на папері те, від чого ви хочете позбутися, і спаліть його, візуалізуючи, як все негативне залишає ваше життя. Робота з кристалами: кристали, такі як аметист, кварц або чорний турмалін, можуть бути особливо ефективними під час грозової повні. Вважається, що вони допомагають абсорбувати та трансформувати енергію. Зарядка води: зберіть дощову воду під час грози та використовуйте її для зарядки амулетів, кристалів або для очищення простору. Вода, зібрана під час грозової повні, вважається особливо потужною. Ведення щоденника: пишіть про свої думки, почуття та інтуїтивні осяяння. Це допоможе вам зрозуміти, над чим слід попрацювати, та відкрити нові перспективи.

Пам'ятайте, що важливо прислухатися до себе і діяти відповідно до своїх відчуттів. Енергія грозової повні може бути дуже сильною, тому важливо використовувати її з розумом та обережністю.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

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