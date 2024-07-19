Грозова повня 21 липня 2024 року: три ефективні медитації на процвітання

Повня - важливий період з погляду астрології.
Грозова повня 21 липня 2024 року є потужним часом для зосередження на своїх цілях і залучення процвітання у різних сферах життя. Ось три медитації, які допоможуть вам скористатися енергією цього періоду для досягнення процвітання:
Грозова повня 21 липня 2024 року: медитація на процвітання з візуалізацією
Виконання:
- Сядьте в зручному положенні і закрийте очі.
- Зосередьтесь на своєму диханні, роблячи глибокі вдихи і видихи.
- Уявіть, що ви знаходитеся у світлому просторі, де вас оточують золоті світлові потоки.
- Візуалізуйте свої цілі і бажання, вже досягнуті і реалізовані. Уявіть детально, як виглядає ваше процвітання у всіх аспектах життя: фінансове, кар'єрне, особисте.
- Підтримуйте це бачення протягом 10-15 хвилин, відчуваючи радість і задоволення від досягнутих результатів.
- Завершіть медитацію, зробивши кілька глибоких вдихів і видихів, і відкрийте очі.
Ця медитація допомагає сконцентруватися на позитивних образах процвітання, підсилюючи віру у власні можливості і привертаючи бажані результати.
Грозова повня 21 липня 2024 року: медитація з мантрами на процвітання
Виконання:
- Знайдіть тихе місце, де вас не будуть відволікати, і сядьте в зручній позі.
- Закрийте очі і зосередьтесь на своєму диханні.
- Почніть повторювати мантру на процвітання, наприклад, "Ом Шрі Маха Лакшмійе Намаха" або "Я притягую процвітання і достаток".
- Продовжуйте повторювати мантру протягом 10-20 хвилин, відчуваючи її вібрації і налаштовуючи свій розум на хвилю процвітання.
- Після завершення медитації, зробіть кілька глибоких вдихів і видихів, і відкрийте очі.
Мантри допомагають налаштуватися на певну енергію і вібрацію, привертаючи процвітання і достаток у ваше життя через силу слова і звуку.
Грозова повня 21 липня 2024 року: медитація вдячності
Виконання:
- Сядьте в зручній позі і закрийте очі.
- Зосередьтесь на своєму диханні, роблячи глибокі вдихи і видихи.
- Почніть перераховувати в думках всі речі, за які ви вдячні у своєму житті. Це можуть бути як великі досягнення, так і дрібні радості.
- Відчувайте глибоку вдячність за кожен аспект вашого життя, відзначаючи позитивні емоції, які це викликає.
- Продовжуйте медитацію вдячності протягом 10-15 хвилин, зосереджуючись на відчутті достатку і задоволення.
- Завершіть медитацію, зробивши кілька глибоких вдихів і видихів, і відкрийте очі.
Вдячність є потужним інструментом для залучення процвітання, оскільки вона допомагає змінити фокус з нестачі на достаток, підвищуючи рівень позитивної енергії і привертаючи більше благ у ваше життя.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
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