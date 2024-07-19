Грозова повня 21 липня 2024 року: три езотеричні ритуали для сильних змін

Ритуали відіграють важливу роль у нашому житті, допомагаючи створювати структуру і надавати сенс нашим діям та намірам.
Грозова повня 21 липня 2024 року надає унікальну можливість для проведення езотеричних ритуалів, спрямованих на залучення сильних змін у життя.
Зібрали для вас три ритуали, які допоможуть вам скористатися енергією цього особливого часу:
Грозова повня 21 липня 2024 року: ритуал очищення з елементами води
Ритуал:
- Підготуйте чашу з чистою водою і додайте в неї кілька крапель ефірної олії лаванди або евкаліпта.
- Встановіть чашу на вікно, де вона буде під прямим місячним світлом протягом ночі повні.
- Наступного ранку використовуйте цю воду для омовіння обличчя і рук, уявляючи, як вона змиває все негативне і очищує вашу енергію.
Цей ритуал допомагає очистити ауру, зняти негативні впливи і підготувати вас до нових позитивних змін.
Грозова повня 21 липня 2024 року: ритуал встановлення намірів з місячним каменем
Ритуал:
- Візьміть місячний камінь (або інший кристал, що вам до вподоби) і тримайте його в руках.
- Сядьте в тихому місці, запаліть свічку і зосередьтесь на своєму диханні.
- Проговоріть свої наміри вголос або подумки, уявляючи, як вони втілюються в життя. Візуалізуйте свої мрії, використовуючи всі можливі деталі.
- Після завершення ритуалу, помістіть камінь на вікно під місячне світло на всю ніч, щоб він зарядився енергією повні.
Цей ритуал допомагає сконцентруватися на своїх цілях і намірах, підсилюючи їх реалізацію за допомогою місячної енергії.
Грозова повня 21 липня 2024 року: ритуал відпускання старого з листом
Ритуал:
- Візьміть аркуш паперу і ручку.
- Напишіть все, що ви хочете відпустити: старі звички, негативні думки, страхи або минулі переживання.
- Після завершення письма, уважно перечитайте написане, а потім спаліть папір над вогнем (наприклад, у безпечному контейнері або каміні), уявляючи, як все негативне зникає разом з попелом.
- Після цього проведіть кілька хвилин у медитації, фокусуючись на відчутті звільнення і легкості.
Цей ритуал допомагає позбутися старих емоційних вантажів, відкриваючи місце для нових можливостей і позитивних змін у житті.
Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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