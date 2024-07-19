Грозова повня 21 липня 2024 року: три езотеричні ритуали для сильних змін

Ритуали відіграють важливу роль у нашому житті, допомагаючи створювати структуру і надавати сенс нашим діям та намірам.

Грозова повня 21 липня 2024 року надає унікальну можливість для проведення езотеричних ритуалів, спрямованих на залучення сильних змін у життя.

Зібрали для вас три ритуали, які допоможуть вам скористатися енергією цього особливого часу:

Грозова повня 21 липня 2024 року: ритуал очищення з елементами води

Ритуал:

Підготуйте чашу з чистою водою і додайте в неї кілька крапель ефірної олії лаванди або евкаліпта. Встановіть чашу на вікно, де вона буде під прямим місячним світлом протягом ночі повні. Наступного ранку використовуйте цю воду для омовіння обличчя і рук, уявляючи, як вона змиває все негативне і очищує вашу енергію.

Цей ритуал допомагає очистити ауру, зняти негативні впливи і підготувати вас до нових позитивних змін.

Грозова повня 21 липня 2024 року: ритуал встановлення намірів з місячним каменем

Ритуал:

Візьміть місячний камінь (або інший кристал, що вам до вподоби) і тримайте його в руках. Сядьте в тихому місці, запаліть свічку і зосередьтесь на своєму диханні. Проговоріть свої наміри вголос або подумки, уявляючи, як вони втілюються в життя. Візуалізуйте свої мрії, використовуючи всі можливі деталі. Після завершення ритуалу, помістіть камінь на вікно під місячне світло на всю ніч, щоб він зарядився енергією повні.

Цей ритуал допомагає сконцентруватися на своїх цілях і намірах, підсилюючи їх реалізацію за допомогою місячної енергії.

Грозова повня 21 липня 2024 року: ритуал відпускання старого з листом

Ритуал:

Візьміть аркуш паперу і ручку. Напишіть все, що ви хочете відпустити: старі звички, негативні думки, страхи або минулі переживання. Після завершення письма, уважно перечитайте написане, а потім спаліть папір над вогнем (наприклад, у безпечному контейнері або каміні), уявляючи, як все негативне зникає разом з попелом. Після цього проведіть кілька хвилин у медитації, фокусуючись на відчутті звільнення і легкості.

Цей ритуал допомагає позбутися старих емоційних вантажів, відкриваючи місце для нових можливостей і позитивних змін у житті.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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