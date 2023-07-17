Гвінет Пелтроу зачарувала рідкісним фото з мамою-акторкою та 19-річною донькою

Родина зібралася на святковій вечірці.
Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу поділилася рідкісними сімейними кадрами.
Напередодні ввечері родина зібралася на вечірці з нагоди співпраці бренду знаменитості Goop і модного дому Gucci. Зірка зачарувала схожістю зі своєю 19-річною донькою Еппл та 80-річної мами-акторки Блайт Даннер. Світлиною разом з рідними Гвінет поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Пелтроу позувала у стильному костюмі з топу та спідниці з виразним принтом. Мати зірки обрала стриману білу сукню, якій додала яскравого акценту синім шарфом. А ось 19-річна Еппл здивувала мінісукнею чорного кольору та високими підборами.
Також Гвінет показалася поруч зі своїм чоловіком, відомим продюсером Бредом Фелчаком. Щасливе подружжя не відходило одне від ного та трималося за руки.
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