Гвінет Пелтроу зачарувала рідкісним фото з мамою-акторкою та 19-річною донькою

Голлівудська акторка Гвінет Пелтроу поділилася рідкісними сімейними кадрами.

Напередодні ввечері родина зібралася на вечірці з нагоди співпраці бренду знаменитості Goop і модного дому Gucci. Зірка зачарувала схожістю зі своєю 19-річною донькою Еппл та 80-річної мами-акторки Блайт Даннер. Світлиною разом з рідними Гвінет поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Пелтроу позувала у стильному костюмі з топу та спідниці з виразним принтом. Мати зірки обрала стриману білу сукню, якій додала яскравого акценту синім шарфом. А ось 19-річна Еппл здивувала мінісукнею чорного кольору та високими підборами.

Гвінет Пелтроу з мамою та донькою / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

Також Гвінет показалася поруч зі своїм чоловіком, відомим продюсером Бредом Фелчаком. Щасливе подружжя не відходило одне від ного та трималося за руки.

Гвінет Пелтроу з чоловіком / Фото: instagram.com/gwynethpaltrow

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