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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
2285
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1 хв

"Гарні новини": переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення про війну

Яна Пасинкова зробила нове передбачення про війну в Україні. Що вона сказала?

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Яна Пасинкова

Яна Пасинкова

Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила гарні новини для українців.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова наголосила, що через російську агресію українцям варто бути обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Також вона наголосила, що скоро «будуть гарні новини».

«Гарні новини. Будемо дуже скоро дивитися на картинки з дуже великим обсягом вогню. Полум’я, пожежі. Не на нашій території», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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