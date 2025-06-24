"Гарні новини": переможниця "Битви екстрасенсів" зробила нове передбачення про війну

Яна Пасинкова

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Переможниця «Битви екстрасенсів», тарологиня Яна Пасинкова передбачила гарні новини для українців.

Про це вона сказала на своєму ютуб-каналі.

Яна Пасинкова наголосила, що через російську агресію українцям варто бути обережними та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Також вона наголосила, що скоро «будуть гарні новини».

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«Гарні новини. Будемо дуже скоро дивитися на картинки з дуже великим обсягом вогню. Полум’я, пожежі. Не на нашій території», — сказала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.