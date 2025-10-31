Геловін 2025: гороскоп для всіх знаків зодіаку — кому зорі принесуть містичну ніч, а кому час усамітнення

Геловін / © unsplash.com

Ніч Геловіну — це час, коли завіса між світами стає тонкою, а інтуїція говорить голосніше за логіку. 31 жовтня 2025 року Місяць формує особливу комбінацію з Нептуном і Плутоном, тож багато хто відчує сильне внутрішнє оновлення, дивні сни або зустрічі, що не випадкові. Ця ніч — не лише про гарбузи, костюми й карнавали. Це момент, коли кожен знак може доторкнутися до своїх глибин, відпустити старе і впустити нову енергію.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Астрологи наголошують: у Геловін 2025 року головну роль відіграє інтуїція. Хтось отримає натхнення, хтось — спокій, а дехто знайде відповіді на питання, що давно хвилюють. Дізнайтесь, що підготували зорі саме вашому знаку.

Овен

Цього Геловіну Овнам краще не бігти вперед — зорі радять зробити паузу. День сприяє самоспостереженню, очищенню думок і тихим ритуалам. Варто відмовитись від хаосу і прислухатись до внутрішнього голосу.

Телець

Тельці відчують потяг до минулого — старі спогади або люди можуть нагадати про себе. Цей вечір допоможе остаточно зцілити старі емоційні рани. Головне — не замикатися, а прийняти підтримку близьких.

Близнята

Для Близнюків Геловін — це магія слів. Можливі несподівані знайомства або одкровення у розмовах. Варто уникати пліток, натомість слухати те, що Всесвіт намагається сказати через інших.

Рак

Раки відчують потужну хвилю емоцій і потребу у теплі. Краще провести ніч у затишній атмосфері з близькими. Астрологи радять зробити невеликий ритуал очищення — свічки та музика створять потрібний настрій.

Лев

Левам зорі радять звернутися до своїх коренів. Вечір допоможе згадати, хто ви насправді і що для вас важливо. Якщо з’явиться бажання побути на самоті — це не втеча, а спосіб відновити сили.

Діва

Для Дів Геловін відкриє двері до нових комунікацій. Можливі глибокі розмови чи навіть примирення з тими, з ким довго не знаходили спільної мови. Не варто все аналізувати — просто довіртесь моменту.

Терези

Цей день допоможе Терезам розібратися, кому вони справді довіряють. Енергетика ночі підкаже, які стосунки варті збереження. Гарний момент для практик вдячності та внутрішньої гармонії.

Скорпіон

Для Скорпіонів це наймагічніша ніч року. Енергія відродження, інтуїція і сила перетворення — ваші союзники. Астрологи радять провести символічний обряд звільнення від старого, щоб впустити нове.

Стрілець

Стрільцям варто зробити паузу і переосмислити свої цілі. Це вечір для спокою, медитації та пошуку внутрішнього сенсу. Всесвіт дає шанс відчути натхнення у тиші.

Козеріг

Геловін для Козерогів — час зняти маску ділової серйозності. Астрологи радять дозволити собі трохи легковажності. Зірки сприяють новим знайомствам і несподіваним емоціям.

Водолій

Водолії можуть отримати натхнення або ідею, яка змінить хід подій. Усе, що здається дивним, може виявитися доленосним знаком. Не відмовляйтесь від креативних задумів.

Риби

Цього Геловіну Місяць підтримує Риб — ніч буде насичена снами, відчуттями й передчуттями. Ідеальний час для творчості, мрій та духовних практик. Ваші інтуїтивні здібності на піку.

