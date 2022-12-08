Холодна повня 8 грудня 2022 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Саме таку назву повні у грудні прийшла з культури корінних американців племені під назвою мохоки. Ця назва логічно вказує на те, що саме у грудні температура повітря помітно знижується.

У Північній півкулі груднева повня відбувається найближче до зимового сонцестояння, коли найдовша ніч у році і найкоротший день.

У різних календарях народів світу повня у грудні називається Місяць довгої ночі, Місяць перед Йолем, гіркий Місяць, Місяць дуба, сніжний Місяць, різдвяний Місяць тощо.

Також повня 8 грудня - це астрологічний період зодіакального сузір'я Близнюки.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період повні 8 грудня 2022 році нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Віддайтеся невблаганному часу, але пам'ятайте про те, хто ви є. Працюйте зі своїми спогадами та емоціями, щоб рухатися далі. Зануртеся у них, наскільки це можливо.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Інтуїція - це інформація, яка приходить зсередини, з найглибшого джерела. Зосередьте вашу увагу на цьому джерелі знання.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Архетипи живуть, хоча часи і змінюються. Вивчіть мову, якою говорить підсвідомість - символами та знаками. Відчуйте дух, який був з вами весь час.

РАК (22 червня-22 липня)

Подивіться на речі під іншим кутом: ніби ви ще зовсім цілі, але наче вас розклали на частинки. Зберіть у цей період ваше серце докупи.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Ситуація покращується через поєднання вміння та уваги. Покажіть світу, якими ви є насправді. Якщо ви відчуваєте себе занадто зайнятими - додайте тиші.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Позбавтеся від того, що вам більше не потрібно, для того, щоб реалізувати свій потенціал.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Усвідомте своє життя. Навчіться перебувати у тиші, спостерігати її всіма органами почуттів. Відзначайте, якщо якісь моменти змусять вас зупинитися посеред щоденної метушні.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Станьте відповідальними за свої дії, оточіться себе мислездатними людьми, зберігайте позитивний настрій і найголовніше - пам'ятайте, що іноді все відбувається не так, як ви хочете.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Ставте цілі, які ви можете досягнути, коли займаєтеся щоденними справами. Знайте, що не все так погано як здається.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Сприймаєте своє життя як благословіння. Вірте в себе та порівнюйте себе лише з собою.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Залишайтеся собою і дозвольте собі відчувати. Відкрийте свою внутрішню силу.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Вірте в себе і сміливо рухайтеся далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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