Холодна Повня у Близнюках 8 грудня 2022: ритуал для грошей, що варто зробити і що категорично заборонено

8 грудня 2022 року над Україною зійшла остання повня у цьому році.

Повня - це енергетично важливий період у місячному календарі. Саме тоді відбувається накопичення сил, за допомогою яких ми можемо реалізувати різноманітні життєві проєкти. 8 грудня повня зійшла в астрологічному знаку Близнюки.

Місяць у повні: що це таке

Повня — це особлива фаза Місяця. Вона в повні має вигляд правильного диска, що світиться.

Науковці момент повні розраховують з точністю до декількох хвилин, а загалом повнею називають зазвичай період декількох діб, протягом яких Місяць візуально майже не відрізняється від повні.

Місяць: міфологія

Луна - саме так у давньоримській міфології називали богиню Місяця. Водночас що цікаво, - їй не було присвячено ні свят, ні жрецьких посад; також її ім'я не згадується у стародавньому календарі.

Ймовірно, що під ім'ям супутника Землі малася на увазі богиня Діана, культ якої був запозичений.

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Повня 8 грудня 2022 року: що варто зробити

Ввічливо спілкуватися зі знайомими та незнайомцями.

Здійснювати короткі подорожі.

Отримувати знання та шукати потрібну інформацію.

Ухвалювати рішення.

Запалювати свічки - червоного, білого та зеленого кольорів.

Прикрасити житло плющем, омелою, червоними ягодами та паличками кориці, адже наближається зимове сонцестояння.

На робочому столі поставте кристали обсидіан або оніксу для концентрації розуму.

Повня 8 грудня 2022 року: що категорично не потрібно робити

Проводити хірургічні операції.

Давати і брати кошти в борг.

Сваритися, особливо у стосунках.

Змінювати місце роботи.

Повня 8 грудня 2022: ритуал для грошей

Для цього ритуалу нам знадобиться три монетки, які потрібно покласти в ліву кишеню. А у праву кишеню слід покласти магніт. Після цього запалюємо свічку будь-якого кольору. Далі слід зачекати, щоб свічка повністю згоріла, пізніше перекладаємо монети з кишені в гаманець і зберігаємо їх там до наступної повні. Спеціалісти у сфері езотерики переконують, що саме так монети і магніт залучатимуть нові гроші протягом наступного періоду. Додамо, що цей цівавий ритуал можна проводити щомісяця у повню.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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