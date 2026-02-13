Гороскоп на 13 лютого: прогноз на картах Ленорман для всіх знаків зодіаку

Оракул Ленорман / © ТСН

Реклама

Карти Ленорман на 13 лютого радять не діяти навмання. Цього дня виграють ті, хто звертає увагу на деталі, слова і домовленості. Деякі ситуації вимагатимуть чесної розмови або чіткого вибору.

Прогноз для знаків зодіаку

Овен — Роздоріжжя

Цього дня доведеться робити вибір. Краще орієнтуватися на практичну вигоду.

Телець — Лілії

Спокійний, рівний день. Добрий момент для виважених рішень.

Реклама

Близнята — Хмари

Можлива невизначеність у планах. Не варто поспішати з висновками.

Рак — Собака

Підтримка друга або союзника стане у пригоді.

Лев — Чоловік

Важливу роль відіграватиме конкретна людина або особиста ініціатива.

Діва — Жінка

День пов’язаний із особистими рішеннями або розмовою з жінкою.

Реклама

Терези — Дитина

Новий початок або свіжа ідея. Малий крок дасть результат.

Скорпіон — Батіг

Можливі суперечки або напружені розмови. Краще стримувати емоції.

Стрілець — Книга

Частина інформації буде прихованою. Не все варто одразу розкривати.

Козоріг — Ключ

З’явиться рішення важливого питання.

Реклама

Водолій — Ведмідь

Фокус на грошах, ресурсах або відповідальності.

Риби — Лелека

Можливі зміни або новини, що вплинуть на плани.

13 лютого — день вибору, розмов і практичних кроків. Найбільше користі принесе обережність у фінансових і робочих питаннях.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.