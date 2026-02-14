Гороскоп на 14 лютого: що карти Ленорман підказують у коханні, грошах і справах

Карти Ленорман / © ТСН

Реклама

Карти Ленорман на 14 лютого радять діяти обдумано й не ігнорувати слова інших. Це день, коли значення мають чесність, домовленості та здатність чути партнера — у стосунках і справах. Виграють ті, хто не діє імпульсивно.

Прогноз для знаків зодіаку

Овен — Серце

Питання почуттів або симпатій виходять на перший план. Важлива щира розмова.

Телець — Якір

Стабільність у справах і стосунках. Краще не ризикувати грошима.

Реклама

Близнята — Лист

Новина або повідомлення можуть вплинути на особисті плани.

Рак — Дім

Фокус на близьких і комфорті. День для родинних справ.

Лев — Сонце

Вдалий день для ініціатив. Можлива приємна подія.

Діва — Лисиця

Варто перевіряти слова інших. Не всі наміри щирі.

Реклама

Терези — Перстень

Домовленості й обіцянки цього дня мають вагу.

Скорпіон — Хмари

Можлива невизначеність у почуттях або планах. Краще не поспішати.

Стрілець — Корабель

Думки про зміни або новий етап у стосунках чи справах.

Козоріг — Вежа

Цього дня корисно зосередитися на власних цілях.

Реклама

Водолій — Зірки

Плани на майбутнє стають чіткішими. Добрий момент для мрій і цілей.

Риби — Букет

Можливий приємний жест або знак уваги.

14 лютого стане днем розмов, рішень у стосунках і практичних кроків у справах. Уважність до деталей принесе більше користі, ніж емоції.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.