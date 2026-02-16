Гороскоп на 16–22 лютого: що карти Ленорман говорять про гроші, роботу і стосунки

Карти Ленорман / © ТСН

Карти Ленорман на тиждень від 16 до 22 лютого вказують на період практичних кроків. Багато ситуацій вирішуватимуться через інформацію, домовленості та вміння не поспішати. Це час, коли уважність до деталей допоможе уникнути помилок і зберегти ресурси.

Прогноз для знаків зодіаку

Овен — Вершник

Тиждень новин і руху вперед. Можливі пропозиції або інформація, що прискорить справи.

Телець — Дерево

Період стабільності. Краще не ризикувати грошима й берегти сили.

Близнята — Птахи

Буде багато розмов і контактів. Важливо не реагувати емоційно.

Рак — Дім

Фокус на родині та особистих питаннях. Побутові справи потребуватимуть уваги.

Лев — Сонце

Сприятливий тиждень для ініціатив. Зусилля дадуть результат.

Діва — Книга

Частина інформації буде прихованою. Краще не розкривати всі плани.

Терези — Сад

Корисні зустрічі й спілкування. Нові контакти можуть стати важливими.

Скорпіон — Лисиця

Варто перевіряти інформацію і не довіряти обіцянкам без фактів.

Стрілець — Корабель

Думки про зміни, поїздку або новий напрямок у роботі.

Козоріг — Якір

Стабільність у справах. Добрий час закріплювати результати.

Водолій — Зірки

Тиждень планування майбутнього. Варто ставити довгострокові цілі.

Риби — Серце

Емоційні теми та стосунки виходять на перший план. Можлива важлива розмова.

Період від 16 до 22 лютого стане часом рішень і визначення пріоритетів. Найбільше користі принесе уважність до фінансів, домовленостей і новин.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.