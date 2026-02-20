ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на 20 лютого: що карти Ленорман підказують у грошах, роботі та стосунках

Прогноз на 20 лютого на картах Ленорман показує день фінансових рішень, важливих розмов і новин, які можуть змінити плани. Деяким знакам доведеться швидко реагувати на обставини.

Олена Кузьмич
Оракул Ленорман

Оракул Ленорман / © ТСН

Карти Ленорман на 20 лютого радять цього дня не поспішати з висновками. Багато що вирішуватиметься через інформацію, домовленості та уважність до деталей. Практичний підхід допоможе уникнути помилок.

Прогноз для знаків зодіаку

Овен — Ведмідь
Цього дня актуальні питання грошей або відповідальності. Можлива серйозна розмова.

Телець — Конюшина
Невеликий шанс може принести користь. Варто скористатися моментом.

Близнята — Лист
Новина або документ вплинуть на подальші кроки.

Рак — Дім
Фокус на стабільності й особистих справах. Краще уникати ризиків.

Лев — Вершник
Можлива швидка подія або пропозиція.

Діва — Книга
Частина інформації буде прихованою. Краще не розкривати всі плани.

Терези — Перстень
Домовленість або зобов’язання матимуть значення.

Скорпіон — Гора
Можлива затримка у справах. Не варто тиснути на ситуацію.

Стрілець — Корабель
Думки про зміну напрямку або новий проєкт.

Козоріг — Якір
Стабільність у роботі. День підходить для закріплення результатів.

Водолій — Зірки
Плани на майбутнє стають чіткішими.

Риби — Серце
Емоційні теми виходять на перший план. Важлива щира розмова.

20 лютого стане днем практичних рішень і новин. Найбільше користі принесе уважність до фінансів і домовленостей.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

