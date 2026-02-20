Гороскоп на 20 лютого: що карти Ленорман підказують у грошах, роботі та стосунках

Оракул Ленорман / © ТСН

Карти Ленорман на 20 лютого радять цього дня не поспішати з висновками. Багато що вирішуватиметься через інформацію, домовленості та уважність до деталей. Практичний підхід допоможе уникнути помилок.

Прогноз для знаків зодіаку

Овен — Ведмідь

Цього дня актуальні питання грошей або відповідальності. Можлива серйозна розмова.

Телець — Конюшина

Невеликий шанс може принести користь. Варто скористатися моментом.

Близнята — Лист

Новина або документ вплинуть на подальші кроки.

Рак — Дім

Фокус на стабільності й особистих справах. Краще уникати ризиків.

Лев — Вершник

Можлива швидка подія або пропозиція.

Діва — Книга

Частина інформації буде прихованою. Краще не розкривати всі плани.

Терези — Перстень

Домовленість або зобов’язання матимуть значення.

Скорпіон — Гора

Можлива затримка у справах. Не варто тиснути на ситуацію.

Стрілець — Корабель

Думки про зміну напрямку або новий проєкт.

Козоріг — Якір

Стабільність у роботі. День підходить для закріплення результатів.

Водолій — Зірки

Плани на майбутнє стають чіткішими.

Риби — Серце

Емоційні теми виходять на перший план. Важлива щира розмова.

20 лютого стане днем практичних рішень і новин. Найбільше користі принесе уважність до фінансів і домовленостей.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.