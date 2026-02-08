Гороскоп на 9–15 лютого: прогноз на картах Ленорман для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН

Карти Ленорман на тиждень із 9 до 15 лютого показують динамічний період, коли події розвиватимуться через інформацію, домовленості та практичні кроки. Це час уважності до грошей, документів і обіцянок. Дрібні рішення цього тижня можуть мати довші наслідки, ніж здається.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Вершник

Тиждень новин і руху у справах. Можлива пропозиція або інформація, яка прискорить події.

Телець — Дерево

Період стабільності. Краще діяти без поспіху та берегти ресурси.

Близнята — Птахи

Багато розмов і контактів. Важливо не реагувати емоційно на чутки.

Рак — Дім

Фокус на родині та особистому просторі. Питання побуту виходять на перший план.

Лев — Сонце

Вдалий тиждень для самореалізації. Зусилля дають помітний результат.

Діва — Книга

Не вся інформація буде відкритою. Краще спостерігати й аналізувати.

Терези — Сад

Зустрічі й спілкування принесуть користь. Можливі нові контакти.

Скорпіон — Змія

Поруч може бути хитра людина або заплутана ситуація. Варто діяти обережно.

Стрілець — Корабель

Думки про зміни, поїздку або новий напрямок у справах.

Козоріг — Якір

Стабільність у роботі. Час закріплювати результати.

Водолій — Зірки

Тиждень планів і перспектив. Добрий момент для формування цілей.

Риби — Серце

Емоційні події та теми стосунків стають важливими. Можлива приємна розмова.

Період із 9 до 15 лютого стане часом рішень і визначення пріоритетів. Найбільше виграють ті, хто уважно ставитиметься до інформації та фінансових питань.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.