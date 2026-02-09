Гороскоп на 9 лютого: що карти Ленорман підказують про гроші, справи і стосунки

Оракул Ленорман / © ТСН

Карти Ленорман на 9 лютого показують день практичних кроків. Багато ситуацій вирішуватимуться через домовленості, інформацію або грошові питання. Цього дня важливо не ігнорувати дрібниці — саме вони можуть вплинути на результат.

Прогноз для знаків зодіаку

Овен — Ведмідь

Фокус на грошах або ресурсах. Можлива серйозна розмова про фінанси.

Телець — Ключ

З’явиться рішення питання, яке довго турбувало.

Близнята — Лист

Новини або документи вплинуть на плани.

Рак — Дім

Справи дому і родини виходять на перший план.

Лев — Сонце

Вдалий день із позитивним результатом у справах.

Діва — Лисиця

Цього дня варто діяти обережно й не довіряти всьому одразу.

Терези — Сад

Зустріч або розмова можуть принести корисну можливість.

Скорпіон — Гора

Можлива затримка. Краще не тиснути на ситуацію.

Стрілець — Корабель

Думки про зміну планів або новий напрямок.

Козоріг — Якір

Стабільність і контроль над ситуацією.

Водолій — Зірки

Плани на майбутнє та нові ідеї.

Риби — Серце

Емоції та підтримка близьких відіграватимуть важливу роль.

9 лютого стане днем рішень і фінансових тем. Найбільше виграють ті, хто діятиме обдумано.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.