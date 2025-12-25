Гороскоп на картах Таро для Козорогів на 2026 рік: що чекає в коханні, фінансах, кар’єрі та здоров’ї

Козоріг / © ТСН.ua

2026 рік для Козорогів може пройти під знаком стабільності та відповідальності, коли карти таро радять робити ставку на довгострокові рішення у стосунках, фінансах і кар’єрі.

Загальна енергія року — Імператор

Для Козорогів 2026 рік проходитиме під знаком структури, відповідальності та контролю над ситуацією. Карта Імператора символізує порядок, чіткі правила й уміння керувати процесами. Це рік, коли хаотичні рішення не спрацюють, зате системний підхід принесе відчутні результати.

Карти радять брати на себе лідерську роль і не перекладати відповідальність на інших.

Любов і стосунки — Четвірка Кубків

У сфері кохання 2026 рік для Козорогів може супроводжуватися емоційною стриманістю. Четвірка Кубків вказує на байдужість, втому або відчуття, що стосунки не приносять очікуваного задоволення.

Для тих, хто у парі, важливо:

не ігнорувати потреби партнера;

говорити про власні почуття;

уникати емоційного відсторонення.

Самотні Козороги можуть не помічати можливостей поруч через зосередженість на минулому.

Бізнес і гроші — Десятка Пентаклів

Фінансова сфера у 2026 році виглядає стабільною та перспективною. Десятка Пентаклів символізує довгострокову безпеку, накопичення та матеріальну основу.

Можливі:

стабільні доходи;

фінансові рішення, пов’язані з родиною або нерухомістю;

зміцнення матеріального становища.

Карти радять думати про майбутнє і будувати фінансову стратегію на роки вперед.

Саморозвиток і кар’єра — Вісімка Пентаклів

У професійній сфері 2026 рік для Козорогів буде роком наполегливої праці. Вісімка Пентаклів символізує зосередженість, дисципліну й удосконалення навичок.

Рік сприятливий для:

професійного росту;

підвищення кваліфікації;

закріплення репутації через результат.

Карти наголошують: швидких успіхів може не бути, але стабільність зростатиме.

Здоров’я — Лицар Пентаклів

У питаннях здоров’я карти радять дотримуватися режиму. Лицар Пентаклів символізує послідовність, регулярність і відповідальний підхід.

2026 року Козорогам важливо:

не перевантажувати себе;

дотримуватися чіткого розпорядку;

працювати над витривалістю поступово.

Карти вказують, що дисципліна напряму вплине на самопочуття.

2026 рік для Козорогів — це час стабілізації, відповідальності та довгострокових рішень. Карти таро радять діяти послідовно, не здаватися на півдорозі й будувати майбутнє на міцному фундаменті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

