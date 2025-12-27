Гороскоп на картах Таро для Риб на 2026 рік: що чекає в коханні, фінансах, кар’єрі та здоров’ї

Риби / © ТСН.ua

Реклама

2026 рік для Риб може стати періодом внутрішніх змін і переосмислення, коли карти Таро радять довіряти інтуїції та уважніше ставитися до власного емоційного стану.

Загальна енергія року — Верховна Жриця

Для Риб 2026 рік проходитиме під знаком інтуїції, тиші й глибинних процесів. Верховна Жриця символізує приховані знання, внутрішню роботу та усвідомлення того, що не все варто робити публічно або поспіхом. Рік може вимагати більше спостереження, ніж активних дій.

Карти радять довіряти внутрішньому голосу й не поспішати з остаточними висновками.

Реклама

Любов і стосунки — Двійка Кубків

У сфері кохання 2026 рік для Риб виглядає гармонійним. Двійка Кубків символізує взаємність, партнерство й емоційну рівновагу.

Для тих, хто у стосунках, можливі:

зміцнення зв’язку;

відчуття підтримки та рівності;

важливі домовленості.

Самотні Риби можуть зустріти людину, з якою виникне щире почуття без напруги й драматизму.

Бізнес і гроші — Королева Кубків

Фінансова сфера у 2026 році для Риб тісно пов’язана з емоційним станом. Королева Кубків символізує чутливість і співпереживання, але також ризик приймати фінансові рішення на емоціях.

Реклама

Можливі:

нестабільні доходи;

бажання допомагати іншим коштом власних ресурсів;

витрати, пов’язані з родиною або близькими.

Карти радять чітко визначати фінансові межі й не брати на себе більше, ніж можете дозволити.

Саморозвиток і кар’єра — Повішений

У професійній сфері 2026 рік може виглядати як період паузи або затримки. Повішений символізує зміну погляду, перегляд цілей і необхідність подивитися на ситуацію під іншим кутом.

Рік сприятливий для:

Реклама

переосмислення професійного шляху;

навчання й внутрішньої підготовки;

відмови від того, що більше не працює.

Карти наголошують: затримки можуть бути корисними, якщо використати їх для усвідомлення.

Здоров’я — Дев’ятка Кубків

У питаннях здоров’я карти говорять про відновлення та задоволення від життя. Дев’ятка Кубків символізує комфорт, турботу про себе й відчуття вдячності.

2026 року Рибам важливо:

дозволяти собі відпочинок;

не ігнорувати емоційні потреби;

підтримувати стан внутрішнього спокою.

Карти радять уникати надмірностей і шукати баланс між задоволенням і поміркованістю.

Реклама

2026 рік для Риб — це час внутрішньої тиші, інтуїтивних рішень і переосмислення життєвих напрямів. Карти таро радять не поспішати, берегти власний ресурс і довіряти процесам, які відбуваються всередині.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.