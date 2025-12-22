Гороскоп на картах Таро для Скорпіонів на 2026 рік: що чекає в коханні, фінансах, кар’єрі та здоров’ї

Скорпіон / © ТСН.ua

2026 рік для Скорпіонів може принести переламні події, коли карти Таро радять бути готовими до змін у стосунках, фінансах і професійній сфері та не триматися за минуле.

Загальна енергія року — Смерть

Для Скорпіонів 2026 рік проходитиме під знаком завершень та оновлення. Карта Смерті символізує не втрати, а радикальні зміни, після яких відкривається новий етап. Рік може принести розставання з тим, що вичерпало себе — поглядами, зв’язками або форматами життя.

Карти радять не чинити опір змінам і дозволити процесам завершитися природно.

Любов і стосунки — Страшний Суд

У сфері кохання 2026 рік для Скорпіонів пов’язаний з переосмисленням минулого. Карта Суду вказує на важливі розмови, повернення до незакритих тем або остаточні рішення.

Для тих, хто у стосунках, можливі:

серйозні кроки щодо майбутнього пари;

завершення затяжних конфліктів;

перехід на новий рівень відвертості.

Самотні Скорпіони можуть зіткнутися з кармічними зустрічами або поверненням людини з минулого.

Бізнес і гроші — П’ятірка Пентаклів

Фінансова сфера 2026 року може бути нестабільною. П’ятірка Пентаклів символізує період обмежень або відчуття нестачі ресурсів.

Можливі:

тимчасові фінансові труднощі;

необхідність перегляду бюджету;

залежність від зовнішніх обставин.

Карти наголошують: підтримка поруч, але важливо не замикатися і звертатися по допомогу, коли це потрібно.

Саморозвиток і кар’єра — Маг

У професійній сфері 2026 рік відкриває для Скорпіонів нові можливості. Маг символізує ініціативу, силу наміру та здатність створювати нові реальності.

Рік сприятливий для:

запуску нових проєктів;

зміни професійного напряму;

самостійних рішень і лідерства.

Карти радять не сумніватися у власних здібностях і діяти усвідомлено.

Здоров’я — Десятка Жезлів

У питаннях здоров’я карти звертають увагу на перевантаження. Десятка Жезлів символізує надмірну відповідальність і втому.

2026 року Скорпіонам важливо:

зменшити навантаження;

делегувати частину справ;

слідкувати за рівнем стресу.

Карти попереджають, що ігнорування перевтоми може призвести до виснаження.

2026 рік для Скорпіонів — це час глибоких змін і перезавантаження. Карти Таро радять сміливо закривати старі розділи, не триматися за минуле та використовувати нові можливості для оновлення життя.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

