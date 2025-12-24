Гороскоп на картах Таро для Стрільців на 2026 рік: що чекає в коханні, фінансах, кар’єрі та здоров’ї

Стрілець / © ТСН.ua

2026 рік для Стрільців може принести нові можливості та підсумки попередніх зусиль, а карти таро радять зберігати баланс між амбіціями, особистим життям і відповідальністю.

Загальна енергія року — Помірність

Для Стрільців 2026 рік проходитиме під знаком балансу та поступового розвитку. Поміркованість символізує вміння поєднувати різні сфери життя без крайнощів. Рік сприятливий для стабілізації після активних періодів і для пошуку «золотої середини» між бажаннями та реальними можливостями.

Карти радять не поспішати й діяти послідовно.

Любов і стосунки — Лицар Кубків

У сфері кохання 2026 рік для Стрільців буде насичений емоціями та романтичними імпульсами. Лицар Кубків символізує щирі почуття, залицяння та відкритість.

Для тих, хто у стосунках, можливі:

оновлення романтики;

відверті розмови про почуття;

бажання більше часу проводити разом.

Самотні Стрільці можуть пережити яскраве знайомство, але карти радять не ідеалізувати партнера надмірно.

Бізнес і гроші — Туз Жезлів

Фінансова сфера у 2026 році відкриває нові можливості. Туз Жезлів символізує старт, ідею або імпульс до змін.

Можливі:

нові проєкти;

додаткові джерела доходу;

бажання ризикнути й спробувати щось нове.

Карти радять ретельно оцінювати ресурси, щоб початковий запал перетворився на стабільний результат.

Саморозвиток і кар’єра — Світ

У професійній сфері 2026 рік може стати для Стрільців етапом завершення й визнання. Карта Світ символізує досягнення цілей, публічність і вихід на ширший рівень.

Рік сприятливий для:

підбиття підсумків тривалих проєктів;

переходу на новий рівень відповідальності;

міжнародних або міжрегіональних можливостей.

Карти вказують: попередні зусилля дадуть відчутний результат.

Здоров’я — Королева Жезлів

У питаннях здоров’я карти говорять про достатній рівень енергії. Королева Жезлів символізує активність, життєвий тонус і впевненість.

2026 року Стрільцям важливо:

підтримувати фізичну активність;

не ігнорувати сигнали перевтоми;

поєднувати рух із відпочинком.

Карти радять берегти енергію та не витрачати її хаотично.

2026 рік для Стрільців — це час нових можливостей, завершення важливих етапів і поступового зростання. Карти таро радять зберігати баланс між ентузіазмом і практичністю, щоб максимально використати потенціал року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

