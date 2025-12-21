Гороскоп на картах Таро для Терезів на 2026 рік: що чекає в коханні, фінансах, кар’єрі та здоров’ї

Терези / © ТСН.ua

2026 рік для Терезів може пройти під знаком зважених рішень, коли карти таро радять навести лад у стосунках, фінансах і професійних планах, не порушуючи внутрішнього балансу.

Загальна енергія року — Правосуддя

Для Терезів 2026 рік проходить під символом відповідальності, вибору та підбиття підсумків. Карта Правосуддя вказує на необхідність приймати зважені рішення й не уникати наслідків власних дій. Це рік, коли багато ситуацій розставляються по місцях, а нечіткі домовленості або подвійні позиції стають неможливими.

Карти радять діяти чесно й не відкладати важливі рішення.

Любов і стосунки — Двійка Мечів

У сфері кохання 2026 рік для Терезів може пройти під знаком внутрішніх сумнівів. Двійка Мечів символізує паузу, невизначеність або складний вибір.

Для тих, хто у стосунках, можливі:

необхідність серйозної розмови;

рішення щодо майбутнього союзу;

період емоційної стриманості.

Самотні Терези можуть вагатися між минулим і новими можливостями. Карти радять не ігнорувати власні почуття й не затягувати з вибором.

Бізнес і гроші — Трійка Пентаклів

Фінансова сфера у 2026 році виглядає перспективною завдяки співпраці. Трійка Пентаклів символізує командну роботу, спільні проєкти та професійне визнання.

Можливі:

участь у нових колективних ініціативах;

підтримка з боку колег або партнерів;

поступове зростання доходів через спільну працю.

Карти радять не діяти поодинці й цінувати внесок інших.

Саморозвиток і кар’єра — Зірка

У професійній сфері 2026 рік для Терезів стане часом надії та оновлення. Зірка символізує довгострокову перспективу, віру в себе та поступове відновлення після складного періоду.

Рік сприятливий для:

планування майбутнього;

повернення до цілей, які раніше здавалися недосяжними;

розвитку особистого бренду або репутації.

Карти наголошують: успіх прийде не миттєво, але рух буде стабільним.

Здоров’я — Четвірка Мечів

У питаннях здоров’я карти радять уповільнитися. Четвірка Мечів символізує потребу у відпочинку, відновленні та зменшенні навантажень.

2026 року Терезам важливо:

не перевтомлюватися;

слідкувати за режимом сну;

робити паузи для відновлення сил.

Карти попереджають, що ігнорування потреби у відпочинку може призвести до виснаження.

2026 рік для Терезів — це час відповідальних рішень, чесності з собою та поступового відновлення рівноваги. Карти таро радять не поспішати, але й не уникати вибору, від якого залежатиме подальший напрям руху.