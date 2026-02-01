Гороскоп на картах Таро на 1 лютого 2026 року: новий старт для Водоліїв і важливий сигнал для Дів

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок лютого завжди задає тон усьому місяцю, тому навіть дрібні рішення сьогодні матимуть наслідки. Гороскоп на картах Таро на 1 лютого 2026 року говорить про оновлення, чесні наміри і перші кроки в новому напрямку. Для Водоліїв це день нового старту або ідеї, яка надихне, а для Дів — важливий сигнал, що настав час змінити підхід до звичних справ.

Гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 1 лютого 2026 року

Овен — Маг

День ініціативи і сили впливу. Ви можете запустити нову справу або переконати інших у своїй ідеї. Головне — діяти, а не відкладати.

Телець — Ієрофант

Питання правил, традицій і домовленостей виходять на перший план. День підходить для серйозних рішень і порад із досвідченими людьми.

Близнята — Двійка Жезлів

Ви стоїте на порозі вибору напрямку. День сприятливий для планування майбутнього, але не варто поспішати з остаточним рішенням.

Рак — Королева Кубків

Емоційна чутливість і турбота. День підходить для щирих розмов і підтримки близьких. Важливо слухати інтуїцію.

Лев — Сонце

Позитив і ясність. Можлива гарна новина або приємна подія, яка підніме настрій. Це день, коли варто дозволити собі радість.

Діва — Вежа

Важливий сигнал або різка зміна планів. Щось може зруйнувати стару схему, але це відкриє шлях до кращого. Не тримайтеся за те, що вже не працює.

Терези — Двійка Кубків

Партнерство і контакт. День сприятливий для примирення, знайомств і важливих розмов у стосунках.

Скорпіон — Сімка Пентаклів

Час оцінити результати. Ви можете зрозуміти, що варто продовжувати, а що — змінювати. Терпіння зараз важливіше за поспіх.

Стрілець — Лицар Жезлів

Імпульс і рух. День може принести поїздку, активність або спонтанне рішення. Важливо не діяти лише на емоціях.

Козоріг — Четвірка Пентаклів

Питання безпеки і ресурсів. Ви можете зосередитися на фінансах або стабільності. Важливо не переходити в режим надмірного контролю.

Водолій — Туз Жезлів

Новий старт і натхнення. Ідея або можливість можуть запустити новий етап. Не відкладайте перший крок.

Риби — Поміркованість

Баланс і спокій. День підходить для плавного входження в новий місяць без різких рішень. Гарний час для відновлення.

1 лютого 2026 року — день перших кроків і чесних намірів. Гороскоп на картах Таро підказує: Водолії можуть запустити новий етап, Діви — побачити, що настав час змін, а іншим знакам варто визначити пріоритети й не поспішати з висновками.

