ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
157
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на картах Таро на 1 лютого 2026 року: новий старт для Водоліїв і важливий сигнал для Дів

1 лютого може стати точкою перезапуску: день підкаже, де варто почати з чистого аркуша, а де — перестати тягнути старе у новий місяць.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Початок лютого завжди задає тон усьому місяцю, тому навіть дрібні рішення сьогодні матимуть наслідки. Гороскоп на картах Таро на 1 лютого 2026 року говорить про оновлення, чесні наміри і перші кроки в новому напрямку. Для Водоліїв це день нового старту або ідеї, яка надихне, а для Дів — важливий сигнал, що настав час змінити підхід до звичних справ.

Гороскоп на картах Таро для всіх знаків зодіаку на 1 лютого 2026 року

Овен — Маг

День ініціативи і сили впливу. Ви можете запустити нову справу або переконати інших у своїй ідеї. Головне — діяти, а не відкладати.

Телець — Ієрофант

Питання правил, традицій і домовленостей виходять на перший план. День підходить для серйозних рішень і порад із досвідченими людьми.

Близнята — Двійка Жезлів

Ви стоїте на порозі вибору напрямку. День сприятливий для планування майбутнього, але не варто поспішати з остаточним рішенням.

Рак — Королева Кубків

Емоційна чутливість і турбота. День підходить для щирих розмов і підтримки близьких. Важливо слухати інтуїцію.

Лев — Сонце

Позитив і ясність. Можлива гарна новина або приємна подія, яка підніме настрій. Це день, коли варто дозволити собі радість.

Діва — Вежа

Важливий сигнал або різка зміна планів. Щось може зруйнувати стару схему, але це відкриє шлях до кращого. Не тримайтеся за те, що вже не працює.

Терези — Двійка Кубків

Партнерство і контакт. День сприятливий для примирення, знайомств і важливих розмов у стосунках.

Скорпіон — Сімка Пентаклів

Час оцінити результати. Ви можете зрозуміти, що варто продовжувати, а що — змінювати. Терпіння зараз важливіше за поспіх.

Стрілець — Лицар Жезлів

Імпульс і рух. День може принести поїздку, активність або спонтанне рішення. Важливо не діяти лише на емоціях.

Козоріг — Четвірка Пентаклів

Питання безпеки і ресурсів. Ви можете зосередитися на фінансах або стабільності. Важливо не переходити в режим надмірного контролю.

Водолій — Туз Жезлів

Новий старт і натхнення. Ідея або можливість можуть запустити новий етап. Не відкладайте перший крок.

Риби — Поміркованість

Баланс і спокій. День підходить для плавного входження в новий місяць без різких рішень. Гарний час для відновлення.

1 лютого 2026 року — день перших кроків і чесних намірів. Гороскоп на картах Таро підказує: Водолії можуть запустити новий етап, Діви — побачити, що настав час змін, а іншим знакам варто визначити пріоритети й не поспішати з висновками.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
157
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie