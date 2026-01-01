ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на картах Таро на 1 січня 2026 року: несподіваний старт для Овнів і важливий вибір для Терезів

Перший день 2026 року несе енергію нового циклу, але без різких ривків: карти Таро радять починати рік усвідомлено, прислухаючись до внутрішніх сигналів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

1 січня — це не день досягнень, а день налаштування. Те, з яким станом ви прокинетеся і які думки дозволите собі цього дня, формуватиме емоційний фон усього січня. Таро на 1 січня 2026 року показує, де варто довіритися процесу, а де — вже сьогодні зробити маленький, але точний крок. Для деяких знаків день стане символічним стартом, для інших — моментом глибокого вибору.

Гороскоп Таро на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Новий імпульс і внутрішній вогонь. Навіть якщо день проходить спокійно, у вас з’являється чітке відчуття: я знаю, з чого почати. Запишіть ідею — вона стане точкою росту.

Телець — Король Кубків

Емоційна зрілість і спокій. Ви входите в рік без зайвих драм, з розумінням своїх почуттів. Гарний день для примирень і теплих розмов.

Близнята — Паж Жезлів

Цікавість, легкість і новини. Можлива несподівана ідея, повідомлення або думка, яка змінить настрій. День для відкритості до нового.

Рак — Десятка Пентаклів

Відчуття стабільності й родинної опори. Ви починаєте рік з думкою про безпеку, дім і довгострокові цілі. Гарний знак на фінанси й сім’ю.

Лев — Сила

Ви входите в новий рік з внутрішньою впевненістю. Без потреби щось доводити — ви вже знаєте, хто ви і на що здатні. День спокійної сили.

Діва — Трійка Пентаклів

Планування, співпраця і поступовий старт. Навіть у святковий день ви мислите практично. Добре обговорювати плани і домовлятися.

Терези — Закохані

Перший день року ставить питання вибору. Це може бути внутрішнє рішення або усвідомлення, з ким і з чим ви хочете йти далі. Важливо бути чесними з собою.

Скорпіон — Королева Мечів

Ясність і тверезий погляд. Ви чітко розумієте, що залишили в минулому році. День без ілюзій, але з внутрішньою свободою.

Стрілець — Колесо Фортуни

Рік починається з відчуття руху. Навіть якщо поки нічого не відбувається зовні, ви відчуваєте: зміни вже запущені.

Козоріг — Четвірка Жезлів

Стабільність і відчуття ґрунту під ногами. День для дому, традицій і внутрішнього спокою. Гарний старт року без поспіху.

Водолій — Туз Мечів

Чітка думка і нове бачення. Ви входите в рік з ідеєю або рішенням, яке поступово стане визначальним. День внутрішньої ясності.

Риби — Шістка Кубків

М’який, ностальгійний настрій. Ви згадуєте важливе, але без болю. День для теплих емоцій і збереження внутрішньої ніжності.

1 січня 2026 року — це не старт марафону, а налаштування компаса. Карти Таро показують: не обов’язково діяти, достатньо відчути напрямок. Для Овнів день дає імпульс, для Терезів — важливий вибір, а для інших знаків — спокійний і чесний вхід у новий рік.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать завершення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie