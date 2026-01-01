- Дата публікації
Гороскоп на картах Таро на 1 січня 2026 року: несподіваний старт для Овнів і важливий вибір для Терезів
Перший день 2026 року несе енергію нового циклу, але без різких ривків: карти Таро радять починати рік усвідомлено, прислухаючись до внутрішніх сигналів.
1 січня — це не день досягнень, а день налаштування. Те, з яким станом ви прокинетеся і які думки дозволите собі цього дня, формуватиме емоційний фон усього січня. Таро на 1 січня 2026 року показує, де варто довіритися процесу, а де — вже сьогодні зробити маленький, але точний крок. Для деяких знаків день стане символічним стартом, для інших — моментом глибокого вибору.
Гороскоп Таро на 1 січня для всіх знаків зодіаку
Овен — Туз Жезлів
Новий імпульс і внутрішній вогонь. Навіть якщо день проходить спокійно, у вас з’являється чітке відчуття: я знаю, з чого почати. Запишіть ідею — вона стане точкою росту.
Телець — Король Кубків
Емоційна зрілість і спокій. Ви входите в рік без зайвих драм, з розумінням своїх почуттів. Гарний день для примирень і теплих розмов.
Близнята — Паж Жезлів
Цікавість, легкість і новини. Можлива несподівана ідея, повідомлення або думка, яка змінить настрій. День для відкритості до нового.
Рак — Десятка Пентаклів
Відчуття стабільності й родинної опори. Ви починаєте рік з думкою про безпеку, дім і довгострокові цілі. Гарний знак на фінанси й сім’ю.
Лев — Сила
Ви входите в новий рік з внутрішньою впевненістю. Без потреби щось доводити — ви вже знаєте, хто ви і на що здатні. День спокійної сили.
Діва — Трійка Пентаклів
Планування, співпраця і поступовий старт. Навіть у святковий день ви мислите практично. Добре обговорювати плани і домовлятися.
Терези — Закохані
Перший день року ставить питання вибору. Це може бути внутрішнє рішення або усвідомлення, з ким і з чим ви хочете йти далі. Важливо бути чесними з собою.
Скорпіон — Королева Мечів
Ясність і тверезий погляд. Ви чітко розумієте, що залишили в минулому році. День без ілюзій, але з внутрішньою свободою.
Стрілець — Колесо Фортуни
Рік починається з відчуття руху. Навіть якщо поки нічого не відбувається зовні, ви відчуваєте: зміни вже запущені.
Козоріг — Четвірка Жезлів
Стабільність і відчуття ґрунту під ногами. День для дому, традицій і внутрішнього спокою. Гарний старт року без поспіху.
Водолій — Туз Мечів
Чітка думка і нове бачення. Ви входите в рік з ідеєю або рішенням, яке поступово стане визначальним. День внутрішньої ясності.
Риби — Шістка Кубків
М’який, ностальгійний настрій. Ви згадуєте важливе, але без болю. День для теплих емоцій і збереження внутрішньої ніжності.
1 січня 2026 року — це не старт марафону, а налаштування компаса. Карти Таро показують: не обов’язково діяти, достатньо відчути напрямок. Для Овнів день дає імпульс, для Терезів — важливий вибір, а для інших знаків — спокійний і чесний вхід у новий рік.
