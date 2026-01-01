Гороскоп на картах Таро на 1 січня 2026 року: несподіваний старт для Овнів і важливий вибір для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

1 січня — це не день досягнень, а день налаштування. Те, з яким станом ви прокинетеся і які думки дозволите собі цього дня, формуватиме емоційний фон усього січня. Таро на 1 січня 2026 року показує, де варто довіритися процесу, а де — вже сьогодні зробити маленький, але точний крок. Для деяких знаків день стане символічним стартом, для інших — моментом глибокого вибору.

Гороскоп Таро на 1 січня для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Новий імпульс і внутрішній вогонь. Навіть якщо день проходить спокійно, у вас з’являється чітке відчуття: я знаю, з чого почати. Запишіть ідею — вона стане точкою росту.

Телець — Король Кубків

Емоційна зрілість і спокій. Ви входите в рік без зайвих драм, з розумінням своїх почуттів. Гарний день для примирень і теплих розмов.

Реклама

Близнята — Паж Жезлів

Цікавість, легкість і новини. Можлива несподівана ідея, повідомлення або думка, яка змінить настрій. День для відкритості до нового.

Рак — Десятка Пентаклів

Відчуття стабільності й родинної опори. Ви починаєте рік з думкою про безпеку, дім і довгострокові цілі. Гарний знак на фінанси й сім’ю.

Лев — Сила

Ви входите в новий рік з внутрішньою впевненістю. Без потреби щось доводити — ви вже знаєте, хто ви і на що здатні. День спокійної сили.

Діва — Трійка Пентаклів

Планування, співпраця і поступовий старт. Навіть у святковий день ви мислите практично. Добре обговорювати плани і домовлятися.

Реклама

Терези — Закохані

Перший день року ставить питання вибору. Це може бути внутрішнє рішення або усвідомлення, з ким і з чим ви хочете йти далі. Важливо бути чесними з собою.

Скорпіон — Королева Мечів

Ясність і тверезий погляд. Ви чітко розумієте, що залишили в минулому році. День без ілюзій, але з внутрішньою свободою.

Стрілець — Колесо Фортуни

Рік починається з відчуття руху. Навіть якщо поки нічого не відбувається зовні, ви відчуваєте: зміни вже запущені.

Козоріг — Четвірка Жезлів

Стабільність і відчуття ґрунту під ногами. День для дому, традицій і внутрішнього спокою. Гарний старт року без поспіху.

Реклама

Водолій — Туз Мечів

Чітка думка і нове бачення. Ви входите в рік з ідеєю або рішенням, яке поступово стане визначальним. День внутрішньої ясності.

Риби — Шістка Кубків

М’який, ностальгійний настрій. Ви згадуєте важливе, але без болю. День для теплих емоцій і збереження внутрішньої ніжності.

1 січня 2026 року — це не старт марафону, а налаштування компаса. Карти Таро показують: не обов’язково діяти, достатньо відчути напрямок. Для Овнів день дає імпульс, для Терезів — важливий вибір, а для інших знаків — спокійний і чесний вхід у новий рік.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать завершення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.