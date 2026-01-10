- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 210
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп на картах Таро на 10 січня 2026 року: день внутрішньої опори для Тельців і важливий вибір для Терезів
10 січня сприяє заземленню та спокійному прийняттю рішень. Карти Таро підказують, де варто спертися на стабільність, а де — нарешті зробити вибір.
Це день, коли емоції вщухають, а логіка й відчуття міри виходять на перший план. Гороскоп на картах Таро на 10 січня 2026 року говорить про баланс між бажанням і реальністю, між внутрішнім спокоєм і необхідністю діяти. Для Тельців день стане опорою, а для Терезів — моментом остаточного рішення.
Овен — Двійка Жезлів
Час визначити напрямок. Ви бачите кілька варіантів, але ще не зробили крок. День підходить для стратегічного вибору.
Телець — Королева Пентаклів
Внутрішня стабільність і турбота про себе. День сприяє створенню комфорту, фінансовій впевненості та відчуттю ґрунту під ногами.
Близнята — Паж Кубків
М’які емоції і несподівані приємні моменти. День може принести тепле повідомлення або щиру розмову.
Рак — Четвірка Жезлів
Відчуття безпеки і підтримки. День добре підходить для дому, родини і спокійного завершення справ.
Лев — Сила
Внутрішня витримка. Вам не потрібно нічого доводити — спокійна впевненість сьогодні працює краще за тиск.
Діва — Сімка Пентаклів
Очікування результатів. Ви на правильному шляху, але день радить не квапити події і дати процесам дозріти.
Терези — Закохані
Ключовий вибір. Питання може стосуватися стосунків, домовленостей або внутрішньої позиції. Важливо обирати чесно.
Скорпіон — Король Мечів
Ясність і тверезе мислення. День підходить для серйозних розмов і рішень без емоційного тиску.
Стрілець — Трійка Жезлів
Погляд у майбутнє. Ви бачите перспективу і готові планувати наступні кроки. Добрий день для стратегій.
Козоріг — Вісімка Пентаклів
Зосереджена праця. День сприяє наведенню порядку і поступовому входженню в робочий ритм.
Водолій — Сімка Кубків
Багато варіантів і спокус. День радить відсікати ілюзії й обирати лише те, що має реальну цінність.
Риби — Зірка
Надія і внутрішнє світло. День м’яко підтримує і нагадує: ви рухаєтеся у правильному напрямку.
10 січня 2026 року — день спокійних, але важливих рішень. Гороскоп на картах Таро показує: для Тельців це час внутрішньої опори, для Терезів — момент вибору, а для всіх знаків — можливість рухатися далі без поспіху, але з упевненістю.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.