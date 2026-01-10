ТСН у соціальних мережах

Астрологія
210
2 хв

Гороскоп на картах Таро на 10 січня 2026 року: день внутрішньої опори для Тельців і важливий вибір для Терезів

10 січня сприяє заземленню та спокійному прийняттю рішень. Карти Таро підказують, де варто спертися на стабільність, а де — нарешті зробити вибір.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Це день, коли емоції вщухають, а логіка й відчуття міри виходять на перший план. Гороскоп на картах Таро на 10 січня 2026 року говорить про баланс між бажанням і реальністю, між внутрішнім спокоєм і необхідністю діяти. Для Тельців день стане опорою, а для Терезів — моментом остаточного рішення.

Овен — Двійка Жезлів

Час визначити напрямок. Ви бачите кілька варіантів, але ще не зробили крок. День підходить для стратегічного вибору.

Телець — Королева Пентаклів

Внутрішня стабільність і турбота про себе. День сприяє створенню комфорту, фінансовій впевненості та відчуттю ґрунту під ногами.

Близнята — Паж Кубків

М’які емоції і несподівані приємні моменти. День може принести тепле повідомлення або щиру розмову.

Рак — Четвірка Жезлів

Відчуття безпеки і підтримки. День добре підходить для дому, родини і спокійного завершення справ.

Лев — Сила

Внутрішня витримка. Вам не потрібно нічого доводити — спокійна впевненість сьогодні працює краще за тиск.

Діва — Сімка Пентаклів

Очікування результатів. Ви на правильному шляху, але день радить не квапити події і дати процесам дозріти.

Терези — Закохані

Ключовий вибір. Питання може стосуватися стосунків, домовленостей або внутрішньої позиції. Важливо обирати чесно.

Скорпіон — Король Мечів

Ясність і тверезе мислення. День підходить для серйозних розмов і рішень без емоційного тиску.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у майбутнє. Ви бачите перспективу і готові планувати наступні кроки. Добрий день для стратегій.

Козоріг — Вісімка Пентаклів

Зосереджена праця. День сприяє наведенню порядку і поступовому входженню в робочий ритм.

Водолій — Сімка Кубків

Багато варіантів і спокус. День радить відсікати ілюзії й обирати лише те, що має реальну цінність.

Риби — Зірка

Надія і внутрішнє світло. День м’яко підтримує і нагадує: ви рухаєтеся у правильному напрямку.

10 січня 2026 року — день спокійних, але важливих рішень. Гороскоп на картах Таро показує: для Тельців це час внутрішньої опори, для Терезів — момент вибору, а для всіх знаків — можливість рухатися далі без поспіху, але з упевненістю.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

