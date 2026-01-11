- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 176
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп на картах Таро на 11 січня 2026 року: внутрішня стабільність для Козорогів і емоційне прояснення для Раків
11 січня завершує перший робочий тиждень року відчуттям підсумку й вирівнювання. Карти Таро підказують, де варто закріпити позиції, а де — дозволити собі м’яке емоційне прояснення.
Це день, коли багато процесів стають зрозумілими без зайвих слів. Гороскоп на картах Таро на 11 січня 2026 року говорить про стабілізацію, прийняття і спокійні висновки. Для Козорогів це момент внутрішньої опори, для Раків — день, коли емоції нарешті знаходять ясну форму.
Овен — Король Жезлів
Ви відчуваєте контроль і бачення. День підходить для підбиття підсумків тижня та визначення подальших кроків.
Телець — Шістка Кубків
Теплі спогади або контакт із минулим. День може принести відчуття затишку й внутрішнього спокою.
Близнята — Трійка Мечів
Можливе емоційне прояснення через непросту розмову. День важливий для чесності, навіть якщо вона трохи болюча.
Рак — Туз Кубків
Емоційне оновлення. Ви відчуваєте полегшення і готовність рухатися далі з відкритим серцем.
Лев — Десятка Жезлів
Втома дається взнаки. День радить не тягнути на собі зайве і чесно визначити межі відповідальності.
Діва — Паж Пентаклів
Новий практичний намір. День підходить для планування, навчання або формування корисної звички.
Терези — Четвірка Мечів
Пауза і відновлення. День варто провести спокійно, без перевантаження інформацією та рішеннями.
Скорпіон — Королева Мечів
Чітке бачення і внутрішня зрілість. Ви здатні спокійно назвати речі своїми іменами і прийняти рішення.
Стрілець — Трійка Кубків
Легкість і спілкування. День сприятливий для зустрічей, дружніх розмов і невеликого святкування.
Козоріг — Король Пентаклів
Внутрішня стабільність і впевненість. Ви добре відчуваєте ґрунт під ногами і можете спокійно планувати далі.
Водолій — Двійка Жезлів
Погляд у майбутнє. Ви вже бачите наступний крок, але ще не поспішаєте. Це правильна позиція.
Риби — Дев’ятка Кубків
Задоволення і вдячність. День приносить відчуття завершеності й внутрішнього комфорту.
11 січня 2026 року — день м’якого підбиття підсумків. Гороскоп на картах Таро показує: для Козорогів це точка стабільності, для Раків — емоційне оновлення, а для всіх знаків — можливість завершити тиждень без напруги, з розумінням власного ритму.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.