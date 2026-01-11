Гороскоп на картах Таро на 11 січня 2026 року: внутрішня стабільність для Козорогів і емоційне прояснення для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Це день, коли багато процесів стають зрозумілими без зайвих слів. Гороскоп на картах Таро на 11 січня 2026 року говорить про стабілізацію, прийняття і спокійні висновки. Для Козорогів це момент внутрішньої опори, для Раків — день, коли емоції нарешті знаходять ясну форму.

Овен — Король Жезлів

Ви відчуваєте контроль і бачення. День підходить для підбиття підсумків тижня та визначення подальших кроків.

Телець — Шістка Кубків

Теплі спогади або контакт із минулим. День може принести відчуття затишку й внутрішнього спокою.

Близнята — Трійка Мечів

Можливе емоційне прояснення через непросту розмову. День важливий для чесності, навіть якщо вона трохи болюча.

Рак — Туз Кубків

Емоційне оновлення. Ви відчуваєте полегшення і готовність рухатися далі з відкритим серцем.

Лев — Десятка Жезлів

Втома дається взнаки. День радить не тягнути на собі зайве і чесно визначити межі відповідальності.

Діва — Паж Пентаклів

Новий практичний намір. День підходить для планування, навчання або формування корисної звички.

Терези — Четвірка Мечів

Пауза і відновлення. День варто провести спокійно, без перевантаження інформацією та рішеннями.

Скорпіон — Королева Мечів

Чітке бачення і внутрішня зрілість. Ви здатні спокійно назвати речі своїми іменами і прийняти рішення.

Стрілець — Трійка Кубків

Легкість і спілкування. День сприятливий для зустрічей, дружніх розмов і невеликого святкування.

Козоріг — Король Пентаклів

Внутрішня стабільність і впевненість. Ви добре відчуваєте ґрунт під ногами і можете спокійно планувати далі.

Водолій — Двійка Жезлів

Погляд у майбутнє. Ви вже бачите наступний крок, але ще не поспішаєте. Це правильна позиція.

Риби — Дев’ятка Кубків

Задоволення і вдячність. День приносить відчуття завершеності й внутрішнього комфорту.

11 січня 2026 року — день м’якого підбиття підсумків. Гороскоп на картах Таро показує: для Козорогів це точка стабільності, для Раків — емоційне оновлення, а для всіх знаків — можливість завершити тиждень без напруги, з розумінням власного ритму.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.