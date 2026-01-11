ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
2 хв

Гороскоп на картах Таро на 11 січня 2026 року: внутрішня стабільність для Козорогів і емоційне прояснення для Раків

11 січня завершує перший робочий тиждень року відчуттям підсумку й вирівнювання. Карти Таро підказують, де варто закріпити позиції, а де — дозволити собі м’яке емоційне прояснення.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Це день, коли багато процесів стають зрозумілими без зайвих слів. Гороскоп на картах Таро на 11 січня 2026 року говорить про стабілізацію, прийняття і спокійні висновки. Для Козорогів це момент внутрішньої опори, для Раків — день, коли емоції нарешті знаходять ясну форму.

Овен — Король Жезлів

Ви відчуваєте контроль і бачення. День підходить для підбиття підсумків тижня та визначення подальших кроків.

Телець — Шістка Кубків

Теплі спогади або контакт із минулим. День може принести відчуття затишку й внутрішнього спокою.

Близнята — Трійка Мечів

Можливе емоційне прояснення через непросту розмову. День важливий для чесності, навіть якщо вона трохи болюча.

Рак — Туз Кубків

Емоційне оновлення. Ви відчуваєте полегшення і готовність рухатися далі з відкритим серцем.

Лев — Десятка Жезлів

Втома дається взнаки. День радить не тягнути на собі зайве і чесно визначити межі відповідальності.

Діва — Паж Пентаклів

Новий практичний намір. День підходить для планування, навчання або формування корисної звички.

Терези — Четвірка Мечів

Пауза і відновлення. День варто провести спокійно, без перевантаження інформацією та рішеннями.

Скорпіон — Королева Мечів

Чітке бачення і внутрішня зрілість. Ви здатні спокійно назвати речі своїми іменами і прийняти рішення.

Стрілець — Трійка Кубків

Легкість і спілкування. День сприятливий для зустрічей, дружніх розмов і невеликого святкування.

Козоріг — Король Пентаклів

Внутрішня стабільність і впевненість. Ви добре відчуваєте ґрунт під ногами і можете спокійно планувати далі.

Водолій — Двійка Жезлів

Погляд у майбутнє. Ви вже бачите наступний крок, але ще не поспішаєте. Це правильна позиція.

Риби — Дев’ятка Кубків

Задоволення і вдячність. День приносить відчуття завершеності й внутрішнього комфорту.

11 січня 2026 року — день м’якого підбиття підсумків. Гороскоп на картах Таро показує: для Козорогів це точка стабільності, для Раків — емоційне оновлення, а для всіх знаків — можливість завершити тиждень без напруги, з розумінням власного ритму.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
176
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie