86
2 хв

Гороскоп на картах Таро на 12 січня 2026 року: момент прозріння для Водоліїв і впевнені кроки для Дів

12 січня відкриває другий тиждень року з енергією ясності та практичності. Карти Таро підказують, де настав час побачити правду, а де — діяти без сумнівів.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Після періоду стабілізації настає день, коли внутрішні рішення починають переходити у форму конкретних дій. Гороскоп на картах Таро на 12 січня 2026 року говорить про поєднання тверезого мислення і готовності брати відповідальність. Для Водоліїв це день прозріння, а для Дів — момент упевнених, чітких кроків.

Овен — Туз Жезлів

Новий імпульс і бажання почати. День підходить для ідей і перших кроків, навіть якщо вони поки символічні.

Телець — Двійка Пентаклів

Баланс між справами. День вимагатиме гнучкості та вміння не перевантажувати себе зобов’язаннями.

Близнята — Вісімка Мечів

Внутрішні обмеження. День покаже, де ви стримуєте себе без реальної потреби. Зміна погляду дасть свободу.

Рак — Король Кубків

Емоційна зрілість і спокій. Ви здатні тримати баланс навіть у чутливих ситуаціях.

Лев — Шістка Жезлів

Визнання і впевненість. День приносить підтвердження, що ви рухаєтеся правильним шляхом.

Діва — Імператор

Чіткість, структура і контроль. День сприятливий для рішень, планування і визначення правил гри.

Терези — Паж Кубків

М’які емоції і несподівана приємність. День може принести теплу новину або щиру розмову.

Скорпіон — Дев’ятка Мечів

Тривожні думки можуть заважати. День радить не накручувати себе й відрізняти реальні проблеми від страхів.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у перспективу. Ви бачите, куди рухатися далі, і готові планувати наступні кроки.

Козоріг — Вісімка Пентаклів

Зосереджена робота і дисципліна. День добре підходить для повернення до справ і наведення порядку.

Водолій — Туз Мечів

Момент істини. День приносить ясність, чесну думку або рішення, яке все розставляє на свої місця.

Риби — Поміркованість

Баланс і спокій. День допомагає не впадати в крайнощі і рухатися у власному ритмі.

12 січня 2026 року — день ясності й структури. Гороскоп на картах Таро показує: для Водоліїв це момент прозріння, для Дів — час упевнених рішень, а для всіх знаків — можливість поєднати внутрішнє розуміння з конкретними діями.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

