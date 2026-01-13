Гороскоп на картах Таро на 13 січня: Терезам — потужний прорив, а Ракам — застереження

Карти Таро / © ТСН.ua

Таропрогноз на 13 січня 2026 року допоможе кожному знаку зодіаку краще зорієнтуватися в енергетичних потоках дня. На нас чекає день глибоких прозрінь, несподіваних зустрічей та викликів для внутрішньої стійкості.

Карта дня — Вежа.

Це карта раптових змін, звільнення від ілюзій і можливості побачити правду. Вона закликає нас не триматися за застарілі конструкції — зовнішні чи внутрішні — і бути готовими до очищення.

Дізнайтеся, що карти Таро підказують саме вашому знаку зодіаку в цей день.

Овен

Лицар Мечів

День активних дій. Ви зможете подолати перешкоди, але будьте обережні з агресією. Не поспішайте рубати з плеча.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Вдалий день для фінансових рішень і стабільності. Ваша впевненість у собі принесе плоди. Насолодіться заслуженим спокоєм.

Близнята — П’ятірка Кубків

Можлива емоційна втрата або розчарування. Не зациклюйтесь на негативі — поруч є підтримка, яку ви ще не бачите.

Рак — Диявол

Стережіться маніпуляцій і спокус. День, коли легко втратити контроль. Будьте свідомі своїх дій і не піддавайтеся на провокації.

Лев — Двійка Жезлів

Час для стратегічного планування. Не поспішайте з діями — оберіть напрямок, який дійсно відповідає вашим прагненням.

Діва — Сила

Ви отримаєте шанс проявити витримку та внутрішню силу. Сьогодні саме м’якість і мудрість стануть вашою суперсилою.

Терези — Колісниця

Енергія прориву і перемоги. Ви здатні досягти мети, якщо керуватимете процесом рішуче. Не бійтеся брати ініціативу.

Скорпіон — Вісімка Мечів

Обмеження, які ви відчуваєте — лише у вашій голові. Змініть кут зору — і знайдеться вихід.

Стрілець — Король Кубків

День емоційної зрілості. Ви зможете врівноважити почуття й діяти з позиції серця. Допоможіть тим, хто потребує підтримки.

Козоріг — Сімка Пентаклів

Терпіння — ваш союзник. Сьогодні плоди ще не дозріли, але зусилля не марні. Дайте час процесу.

Водолій — Шістка Жезлів

Час перемоги. Вас визнають, і ваші зусилля помічені. Прийміть похвалу, на яку ви давно заслужили.

Риби — Жриця

Слухайте інтуїцію. День підходить для занурення в себе, медитації, дослідження знаків. Підказки вже поряд — дослухайтесь.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.