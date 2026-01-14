Гороскоп на картах Таро на 14 січня 2026 року: несподіваний шанс для Овнів і важливе рішення для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина місяця часто стає точкою, коли вже видно, що з новорічних намірів справді працює, а що потребує корекції. Гороскоп на картах Таро на 14 січня 2026 року говорить про шанс, який можна використати, і про рішення, яке не варто відкладати. Для Овнів день відкриває нову можливість, а для Терезів стає моментом визначення позиції.

Овен — Туз Пентаклів

Несподіваний шанс у практичній сфері: гроші, робота, ресурс або корисна пропозиція. День підходить для старту, який дає реальний результат.

Телець — Король Кубків

Спокій і внутрішня зрілість. День сприятливий для врівноважених рішень і розмов без драматизації.

Близнята — Паж Мечів

Новини, інформація, спостереження. День може принести цікаву звістку або підказку. Важливо не поспішати з висновками.

Рак — Десятка Кубків

Тепло і підтримка. День сприятливий для сім’ї, близьких і відчуття, що ви не самі. Добре відновлювати емоційний ресурс.

Лев — Шістка Жезлів

Визнання і впевненість. Ви отримуєте підтвердження правильного курсу. День може принести маленьку перемогу.

Діва — Вісімка Пентаклів

Зосереджена праця і дисципліна. День підходить для наведення порядку і стабільного прогресу в справах.

Терези — Закохані

Важливе рішення. Воно може стосуватися стосунків, домовленостей або внутрішнього вибору. Важливо обрати чесно, а не «щоб було зручно».

Скорпіон — Сила

Внутрішня витримка і спокій. День просить діяти без тиску: ваша впевненість працює краще за будь-які слова.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у майбутнє. Ви бачите перспективу і розумієте, які кроки варто планувати. День для стратегічного мислення.

Козеріг — Імператор

Структура і контроль. День сприятливий для відповідальних рішень, планування і встановлення правил.

Водолій — Зірка

Надія і внутрішнє світло. День повертає віру в себе і допомагає м’яко відновити ресурс.

Риби — Поміркованість

Баланс і спокій. День просить не поспішати і не впадати в крайнощі. Гарний час для відновлення.

14 січня 2026 року — день шансів і чесних виборів. Гороскоп на картах Таро показує: для Овнів це можливість, яку варто взяти в руки, для Терезів — важливе рішення, а для всіх знаків — шанс рухатися далі впевнено й без зайвого тиску.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.