Гороскоп на картах Таро на 15 січня 2026 року: важливий крок для Козорогів і несподівані новини для Близнят

15 січня підштовхує до конкретних дій і прояснює те, що довго залишалося «в підвішеному стані». Карти Таро радять не зволікати з рішеннями, які вже дозріли.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день має енергію руху вперед: не різкого, але точного. Гороскоп на картах Таро на 15 січня 2026 року говорить про вибір, відповідальність і невеликі події, які можуть суттєво вплинути на настрій. Для Козорогів це буде день важливого кроку, а для Близнят — момент новин або інформації, що змінює бачення ситуації.

Овен — Лицар Жезлів

День активності й імпульсу. Ви можете захотіти діяти швидко і сміливо. Головне — не поспішати там, де потрібна точність.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність і впевненість. День сприятливий для фінансових питань і внутрішнього комфорту. Ви відчуваєте стабільність.

Близнята — Вісімка Жезлів

Несподівані новини і прискорення подій. День може принести швидку відповідь, повідомлення або зміну планів. Важливо бути гнучкими.

Рак — Королева Кубків

Емоційна чутливість і турбота. День підходить для теплих розмов, підтримки й м’якого відновлення.

Лев — Шістка Жезлів

Визнання і підтвердження правильного шляху. День може принести успіх, похвалу або внутрішню впевненість.

Діва — Вісімка Пентаклів

Працьовитість і фокус. День добре підходить для справ, де потрібні дисципліна та уважність до деталей.

Терези — Двійка Кубків

Партнерство і взаєморозуміння. День сприятливий для примирення, важливих розмов і домовленостей.

Скорпіон — Туз Мечів

Ясність і рішення. День допомагає побачити правду й відсікати зайве. Добрий момент для чітких висновків.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у перспективу. Ви розумієте, куди рухатися далі. День підходить для планування і стратегічних рішень.

Козеріг — Колісниця

Важливий крок уперед. День дає імпульс руху, перемоги над сумнівами і контроль над ситуацією. Ви берете кермо у свої руки.

Водолій — Зірка

Надія і відновлення. День м’яко підтримує і повертає віру в себе. Гарний час для намірів.

Риби — Поміркованість

Баланс і спокій. День радить не квапити події і тримати рівновагу. Ви рухаєтесь правильно, якщо не поспішаєте.

15 січня 2026 року — день руху і прояснення. Гороскоп на картах Таро показує: для Козорогів це момент важливого кроку, для Близнят — несподівані новини, а для всіх знаків — можливість перейти від планів до реальних дій без зайвої напруги.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

