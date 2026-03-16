Гороскоп на картах Таро на 16–22 березня: для кого тиждень принесе несподівані зміни

Карти Таро / © ТСН.ua

Гороскоп за картами Таро на 16–22 березня 2026 року показує період рішень, несподіваних поворотів і моментів, коли для кількох знаків зодіаку важливо не пропустити нові можливості.

Головна карта тижня — Колесо Фортуни

Це карта змін і поворотів долі. Вона говорить про ситуації, які можуть розвиватися швидше, ніж очікувалося. Інколи навіть невелика подія запускає серйозні зміни.

Тиждень може принести як несподівані новини, так і нові можливості.

Знаки, яким тиждень надає перевагу:

Близнята — Маг

Ваші ідеї можуть знайти підтримку. Це сприятливий період для переговорів і нових починань.

Лев — Сонце

Тиждень позитивних новин або подій, які покращать настрій. Можлива підтримка від важливої людини.

Козоріг — Колісниця

З’являється шанс просунути вперед справу, яка довго не рухалася.

⚠ Кому варто бути уважними

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Суперечки можуть створити напруженість, тому краще уникати конфліктів.

Телець — Сімка Пентаклів

Фінансові рішення варто ухвалювати обережно та не поспішати.

Прогноз для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Тиждень енергії та бажання діяти. Можливі нові ідеї або коротка подорож.

Телець — Сімка Пентаклів

Час оцінити результати своєї роботи та не поспішати з новими витратами.

Близнята — Маг

Ваші слова й рішення можуть змінити ситуацію.

Рак — Верховна Жриця

Інтуїція допоможе зрозуміти прихований сенс подій.

Лев — Сонце

Період позитивних подій і гарного настрою.

Діва — Вісімка Пентаклів

Результат залежатиме від концентрації та уважності до деталей.

Терези — Закохані

Можливий важливий вибір або нова домовленість.

Скорпіон — П’ятірка Мечів

Краще не втягуватися у конфлікти.

Стрілець — Туз Жезлів

З’являється нова ідея або перспектива.

Козоріг — Колісниця

Рішучість допоможе досягти мети.

Водолій — Зірка

З’являється нова перспектива або підтримка.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий період для спілкування і партнерства.

Тиждень 16–22 березня може принести несподівані зміни та нові можливості. Карти Таро показують: іноді саме непередбачувані події відкривають нові дороги.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.