- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 115
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп на картах Таро на 16–22 березня: для кого тиждень принесе несподівані зміни
Тиждень 16–22 березня може принести події, які змінять плани та змусять поглянути на ситуацію з іншого боку.
Гороскоп за картами Таро на 16–22 березня 2026 року показує період рішень, несподіваних поворотів і моментів, коли для кількох знаків зодіаку важливо не пропустити нові можливості.
Головна карта тижня — Колесо Фортуни
Це карта змін і поворотів долі. Вона говорить про ситуації, які можуть розвиватися швидше, ніж очікувалося. Інколи навіть невелика подія запускає серйозні зміни.
Тиждень може принести як несподівані новини, так і нові можливості.
Знаки, яким тиждень надає перевагу:
Близнята — Маг
Ваші ідеї можуть знайти підтримку. Це сприятливий період для переговорів і нових починань.
Лев — Сонце
Тиждень позитивних новин або подій, які покращать настрій. Можлива підтримка від важливої людини.
Козоріг — Колісниця
З’являється шанс просунути вперед справу, яка довго не рухалася.
⚠ Кому варто бути уважними
Скорпіон — П’ятірка Мечів
Суперечки можуть створити напруженість, тому краще уникати конфліктів.
Телець — Сімка Пентаклів
Фінансові рішення варто ухвалювати обережно та не поспішати.
Прогноз для всіх знаків зодіаку
Овен — Лицар Жезлів
Тиждень енергії та бажання діяти. Можливі нові ідеї або коротка подорож.
Телець — Сімка Пентаклів
Час оцінити результати своєї роботи та не поспішати з новими витратами.
Близнята — Маг
Ваші слова й рішення можуть змінити ситуацію.
Рак — Верховна Жриця
Інтуїція допоможе зрозуміти прихований сенс подій.
Лев — Сонце
Період позитивних подій і гарного настрою.
Діва — Вісімка Пентаклів
Результат залежатиме від концентрації та уважності до деталей.
Терези — Закохані
Можливий важливий вибір або нова домовленість.
Скорпіон — П’ятірка Мечів
Краще не втягуватися у конфлікти.
Стрілець — Туз Жезлів
З’являється нова ідея або перспектива.
Козоріг — Колісниця
Рішучість допоможе досягти мети.
Водолій — Зірка
З’являється нова перспектива або підтримка.
Риби — Двійка Кубків
Сприятливий період для спілкування і партнерства.
Тиждень 16–22 березня може принести несподівані зміни та нові можливості. Карти Таро показують: іноді саме непередбачувані події відкривають нові дороги.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.