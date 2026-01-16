ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
173
Час на прочитання
3 хв

Гороскоп на картах Таро на 16 січня 2026 року: несподіваний поворот для Водоліїв і важлива підтримка для Раків

16 січня може принести різкі зміни в планах або настрої. Карти Таро радять зберігати гнучкість, не триматися за старе й обирати те, що дає реальну опору.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Це день, коли події можуть змінюватися швидше, ніж очікувалося. Гороскоп на картах Таро на 16 січня 2026 року говорить про перезавантаження, чесні висновки й звільнення від зайвого. Для Водоліїв можливий несподіваний поворот або раптове прозріння, а для Раків день принесе відчуття підтримки та емоційної опори.

Овен — П’ятірка Мечів

День може показати, де боротьба не має сенсу. Не варто витрачати енергію на конфлікти, які не дають результату. Вибирайте мир там, де це можливо.

Телець — Шістка Пентаклів

Баланс обміну. День сприятливий для допомоги, підтримки та чесних домовленостей. Важливо не тягнути все самостійно.

Близнята — Паж Жезлів

Новини, цікаві ідеї, легкий старт. День може принести натхнення або бажання спробувати щось нове. Не ігноруйте імпульс.

Рак — Двійка Кубків

Підтримка і взаєморозуміння. День сприятливий для примирення, теплих розмов і партнерських рішень. Ви не одні — поруч є люди, які готові бути поряд.

Лев — Король Жезлів

Впевненість і лідерство. День підходить для чітких рішень і руху вперед. Ви знаєте, чого хочете, і це відчувають інші.

Діва — Сімка Пентаклів

Терпіння і очікування результатів. Ви вже багато зробили — тепер важливо не форсувати події. Дайте процесам дозріти.

Терези — Справедливість

День чесних висновків. Потрібно ухвалити рішення або визначити позицію. Все, що сьогодні вирішується, має довготривалі наслідки.

Скорпіон — Вісімка Кубків

Відпускання. День покаже, від чого варто піти без жалю. Це не поразка, а дорослий крок до нового етапу.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспектива і планування. День допоможе побачити, куди рухатися далі. Гарний час для стратегічних кроків.

Козеріг — Вісімка Пентаклів

Робочий ритм і фокус. День сприяє наведенню порядку, дисципліні та конкретним результатам. Ви швидко повертаєте контроль.

Водолій — Вежа

Несподіваний поворот. Щось може різко змінитися — план, думка, розуміння ситуації. Не лякайтеся: карта показує очищення від ілюзій і старт нового рівня.

Риби — Поміркованість

Баланс і відновлення. День радить не поспішати, не реагувати різко й берегти ресурс. Ви виграєте, якщо збережете рівновагу.

16 січня 2026 року — день оновлення через правду. Гороскоп на картах Таро показує: для Водоліїв можливий різкий поворот, який змінить бачення, для Раків — підтримка і теплий контакт, а для всіх знаків — шанс відпустити зайве й перейти до більш чесного, сильного етапу.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
173
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie