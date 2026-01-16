Гороскоп на картах Таро на 16 січня 2026 року: несподіваний поворот для Водоліїв і важлива підтримка для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Це день, коли події можуть змінюватися швидше, ніж очікувалося. Гороскоп на картах Таро на 16 січня 2026 року говорить про перезавантаження, чесні висновки й звільнення від зайвого. Для Водоліїв можливий несподіваний поворот або раптове прозріння, а для Раків день принесе відчуття підтримки та емоційної опори.

Овен — П’ятірка Мечів

День може показати, де боротьба не має сенсу. Не варто витрачати енергію на конфлікти, які не дають результату. Вибирайте мир там, де це можливо.

Телець — Шістка Пентаклів

Баланс обміну. День сприятливий для допомоги, підтримки та чесних домовленостей. Важливо не тягнути все самостійно.

Близнята — Паж Жезлів

Новини, цікаві ідеї, легкий старт. День може принести натхнення або бажання спробувати щось нове. Не ігноруйте імпульс.

Рак — Двійка Кубків

Підтримка і взаєморозуміння. День сприятливий для примирення, теплих розмов і партнерських рішень. Ви не одні — поруч є люди, які готові бути поряд.

Лев — Король Жезлів

Впевненість і лідерство. День підходить для чітких рішень і руху вперед. Ви знаєте, чого хочете, і це відчувають інші.

Діва — Сімка Пентаклів

Терпіння і очікування результатів. Ви вже багато зробили — тепер важливо не форсувати події. Дайте процесам дозріти.

Терези — Справедливість

День чесних висновків. Потрібно ухвалити рішення або визначити позицію. Все, що сьогодні вирішується, має довготривалі наслідки.

Скорпіон — Вісімка Кубків

Відпускання. День покаже, від чого варто піти без жалю. Це не поразка, а дорослий крок до нового етапу.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспектива і планування. День допоможе побачити, куди рухатися далі. Гарний час для стратегічних кроків.

Козеріг — Вісімка Пентаклів

Робочий ритм і фокус. День сприяє наведенню порядку, дисципліні та конкретним результатам. Ви швидко повертаєте контроль.

Водолій — Вежа

Несподіваний поворот. Щось може різко змінитися — план, думка, розуміння ситуації. Не лякайтеся: карта показує очищення від ілюзій і старт нового рівня.

Риби — Поміркованість

Баланс і відновлення. День радить не поспішати, не реагувати різко й берегти ресурс. Ви виграєте, якщо збережете рівновагу.

16 січня 2026 року — день оновлення через правду. Гороскоп на картах Таро показує: для Водоліїв можливий різкий поворот, який змінить бачення, для Раків — підтримка і теплий контакт, а для всіх знаків — шанс відпустити зайве й перейти до більш чесного, сильного етапу.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.