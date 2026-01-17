ТСН у соціальних мережах

Астрологія
427
2 хв

Гороскоп на картах Таро на 17 січня 2026 року: приємна новина для Терезів і час відновлення для Риб

17 січня приносить м’якшу енергію після напружених днів: карти Таро радять відновити ресурс, не тиснути на себе та уважно ставитися до знаків долі.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цей день добре підходить для перезавантаження, спокійних розмов і внутрішнього вирівнювання. Гороскоп на картах Таро на 17 січня 2026 року говорить про емоційне відновлення, підтримку і маленькі події, які можуть підняти настрій. Для Терезів день принесе приємну новину або знак, а для Риб — можливість повернути баланс і відчути спокій.

Овен — Лицар Пентаклів

День повільного, але надійного руху. Важливо робити крок за кроком і не вимагати від себе швидкого результату.

Телець — Дев’ятка Кубків

Задоволення і внутрішній комфорт. День сприятливий для відпочинку, маленьких радощів і відчуття «я можу собі дозволити».

Близнята — Паж Мечів

Новини, спостереження, уважність до деталей. День може принести інформацію, яка стане важливою пізніше. Не поспішайте з висновками.

Рак — Король Кубків

Емоційна зрілість. Ви тримаєте баланс і не дозволяєте почуттям керувати рішеннями. Гарний день для важливих розмов.

Лев — Шістка Жезлів

Визнання і підтримка. День може принести похвалу, гарну новину або внутрішнє підтвердження, що ви на правильному шляху.

Діва — Вісімка Пентаклів

Робота і дисципліна. Навіть якщо це вихідний, ви можете захотіти впорядкувати справи. Добрий день для корисних дрібниць.

Терези — Паж Кубків

Приємна новина, теплий жест або несподівана підтримка. День сприятливий для примирень і щирих розмов.

Скорпіон — Сила

Витримка і спокійна впевненість. День підказує: ви сильніші, ніж здається. Не потрібно боротися — достатньо тримати позицію.

Стрілець — Трійка Жезлів

Погляд у перспективу. Ви бачите, куди рухатися далі. День підходить для планування й формування стратегії.

Козеріг — Король Пентаклів

Стабільність і практичність. День допоможе закріпити позиції та спокійно розібратися з фінансами або планами.

Водолій — Двійка Мечів

Пауза перед рішенням. День підказує: ви ще не готові зробити остаточний вибір, і це нормально. Дайте собі час.

Риби — Четвірка Мечів

Відновлення і тиша. День варто присвятити відпочинку, сну, перезавантаженню. Вам потрібно повернути ресурс.

17 січня 2026 року — день м’якого відновлення. Гороскоп на картах Таро показує: для Терезів це час приємної новини або знаку, для Риб — момент відпочинку й повернення сил, а для всіх знаків — можливість прожити день спокійно, без тиску, але з увагою до важливого.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

427
