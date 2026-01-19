ТСН у соціальних мережах

Гороскоп на картах Таро на 20 січня 2026 року: різкий поворот для Скорпіонів і шанс на прорив для Козорогів

20 січня може принести ситуацію, яка змусить діяти швидко: хтось отримає шанс закріпити позиції, а хтось зіткнеться з різкою правдою, яку вже не вийде ігнорувати.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Це день, коли “випадковості” працюють як сигнали. Гороскоп на картах Таро на 20 січня 2026 року попереджає: зайві слова можуть зіпсувати план, а правильний крок — дати результат уже найближчим часом. Для Скорпіонів можливий різкий поворот у ситуації, а для Козорогів — момент, коли треба діяти твердо і без сумнівів.

Овен — Лицар Жезлів

День активності й різких рішень. Ви можете захотіти зробити все одразу. Порада: не спалюйте мости через емоції — краще направте енергію в конкретну дію.

Телець — Королева Пентаклів

Стабільність і турбота про себе. Добре вирішувати фінансові питання, наводити порядок у побуті й не витрачати ресурс на зайве. Порада: спершу — ваш комфорт, потім — усі інші.

Близнята — Паж Мечів

Новини, деталі, важлива інформація. День може принести повідомлення, яке змінить плани. Порада: не реагуйте одразу — перевірте факти.

Рак — Двійка Кубків

Контакт і підтримка. День підходить для примирення, щирої розмови й домовленостей. Порада: не мовчіть, якщо вам потрібне тепло.

Лев — Шістка Жезлів

День перемоги й визнання. Ви можете отримати похвалу або відчути, що все стає на свої місця. Порада: не зменшуйте своїх заслуг.

Діва — Вісімка Пентаклів

Працьовитість і точність. День підходить для справ, документів, навчання й наведеного порядку. Порада: робіть поетапно — так буде швидше.

Терези — Закохані

Ключовий вибір. День поставить питання: що ви обираєте насправді — комфорт чи чесність. Порада: не приймайте рішення “щоб нікого не образити”.

Скорпіон — Вежа

Різкий поворот. Може зруйнуватися ілюзія, план або домовленість, яка трималася на хиткому. Порада: не тримайтеся за те, що вже тріщить — це очищення для нового старту.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспектива і розширення. Ви бачите, куди рухатися далі, і можете планувати наступні кроки. Порада: думайте ширше — варіантів більше, ніж здається.

Козоріг — Імператор

Шанс на прорив через контроль і структуру. Ви можете закріпити позиції, поставити межі й навести порядок. Порада: менше пояснень — більше дій.

Водолій — Туз Мечів

Ясність і рішення. День допомагає побачити правду й відсікти зайве. Порада: не прикрашайте реальність — це вам не вигідно.

Риби — Місяць

Емоційна хвиля і сумніви. День може провокувати тривогу або фантазії. Порада: не робіть висновків у стані напруги — перевіряйте факти.

20 січня 2026 року — день, який не терпить самообману. Гороскоп на картах Таро показує: Скорпіони можуть пережити різкий поворот, Козороги отримають шанс на прорив і зміцнення позицій, а іншим знакам день дасть можливість або діяти сміливо, або вчасно зупинитися, щоб не втратити контроль.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

