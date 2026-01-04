Гороскоп на картах Таро на 2026 рік для всіх знаків зодіаку: що чекає в коханні, фінансах, кар’єрі та здоров’ї

Карти Таро / © ТСН.ua

2026 рік стане для багатьох знаків зодіаку часом змін, вибору та переосмислення звичних орієнтирів. Карти таро показують загальну картину року та підказують, у яких сферах варто діяти обережніше, а де — не проґавити нові можливості.

Овен

2026 рік для Овнів принесе важливі рішення та різкі повороти, які змінять звичний хід подій. Карти таро радять не боятися вибору й діяти рішуче — детальний прогноз читайте окремо.

Телець

Для Тельців рік пройде під знаком стабілізації та поступових змін без різких стрибків. Карти радять робити ставку на послідовність і терпіння — більше про це читайте у прогнозі для вашого знаку.

Близнята

2026 рік для Близнят буде динамічним і насиченим інформацією та подіями. Карти таро радять зберігати фокус і не розпорошуватися — деталі шукайте в окремому прогнозі.

Рак

Для Раків рік може стати періодом внутрішніх змін і переосмислення життєвих пріоритетів. Карти радять берегти емоційний баланс — читайте більше у персональному прогнозі.

Лев

2026 рік для Левів пов’язаний із самореалізацією та перевіркою амбіцій. Карти таро вказують на необхідність діяти впевнено, але без тиску — детальніше у прогнозі для Левів.

Діва

Для Дів рік стане часом упорядкування справ і практичних рішень. Карти радять не поспішати та діяти з холодною головою — більше читайте у повному прогнозі.

Терези

2026 рік для Терезів проходитиме під знаком важливого вибору та відновлення балансу. Карти таро радять не відкладати рішень — деталі у розширеному прогнозі.

Скорпіон

Для Скорпіонів рік може стати переломним і трансформаційним. Карти вказують на завершення старих етапів і початок нового — читайте більше у прогнозі для вашого знаку.

Стрілець

2026 рік для Стрільців відкриє нові можливості та перспективи зростання. Карти радять бути відкритими до змін — детальніше у персональному прогнозі.

Козоріг

Для Козорогів рік буде пов’язаний зі стабільністю, відповідальністю та довгостроковими планами. Карти таро радять діяти системно — читайте більше у прогнозі для Козорогів.

Водолій

2026 рік для Водоліїв може стати часом оновлення та нестандартних рішень. Карти радять довіряти власним ідеям, але зважувати кожен крок — деталі у повному прогнозі.

Риби

Для Риб рік проходитиме під знаком інтуїції та внутрішніх змін. Карти таро радять берегти власний ресурс — читайте більше у розгорнутому прогнозі.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.