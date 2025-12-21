Гороскоп на картах Таро на 21 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

21 грудня — день зимового сонцестояння, найкоротший день і найдовша ніч року. Це момент, коли світло починає повертатися, а внутрішні процеси досягають кульмінації. Таро цього дня працює не як прогноз подій, а як глибокий орієнтир: що завершується, що народжується і з яким наміром варто входити у новий етап. День підходить для підбиття підсумків, тихих рішень і формування внутрішнього вектора на майбутнє.

Прогноз Таро на 21 грудня

Овен — Суд

Пробудження і остаточне усвідомлення. Ви ясно бачите, що має бути залишене в минулому. День для важливого внутрішнього рішення і звільнення.

Телець — Поміркованість

Баланс і гармонія. День не про різкі кроки, а про м’яке вирівнювання. Ви входите у новий етап спокійніше, ніж очікували.

Близнята — Вісімка Жезлів

Події починають рухатися швидше. Можливі новини, відповіді або внутрішня ясність, яка різко прискорює процеси.

Рак — Місяць

Глибока інтуїція і контакт із підсвідомим. День може бути емоційно насиченим. Довіряйте відчуттям, але не поспішайте з висновками.

Лев — Сонце

Світло після темряви. Один із найсильніших днів місяця для вас. Радість, внутрішня ясність і відчуття правильного шляху.

Діва — Відлюдник

Потреба в тиші та осмисленні. День для усамітнення, підбиття підсумків і внутрішньої мудрості. Не варто поспішати.

Терези — Справедливість

Кармічний баланс. Ви отримуєте рівно те, що заслужили. День чесності з собою і прийняття відповідальності за вибір.

Скорпіон — Смерть

Глибока трансформація. Символічне завершення старого циклу. Те, що йде, звільняє простір для нового життя.

Стрілець — Туз Жезлів

Нове світло і новий імпульс. Усередині зароджується ідея або бажання, яке стане початком важливого шляху.

Козоріг — Світ

Завершення великого етапу. Ви доходите до цілі, навіть якщо шлях був складним. День внутрішньої цілісності.

Водолій — Зірка

Надія і відновлення. Навіть якщо рік був важким, цей день повертає віру у майбутнє і власні сили.

Риби — Туз Кубків

Нове емоційне життя. День очищення серця, примирення і тихої радості. Добре закладати наміри з любов’ю.

21 грудня — точка переходу між темрявою і світлом, завершенням і початком. Карти Таро показують, що цього дня важливо не діяти активно, а усвідомити: що ви залишаєте позаду і з чим входите у новий цикл. Це день внутрішнього світла, яке починає зростати.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

