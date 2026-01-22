Гороскоп на картах Таро на 22 січня 2026 року: несподівана звістка для Левів і важливий вибір для Терезів

Карти Таро / © ТСН.ua

Це день, коли багато чого стає зрозумілим без пояснень. Гороскоп на картах Таро на 22 січня 2026 року говорить про рішення, які визріли, і про ситуації, де зволікання тільки погіршує стан. Для Левів день принесе несподівану звістку або шанс заявити про себе, а для Терезів стане моментом вибору, який визначить подальший рух.

Овен — Колісниця

День руху й контролю. Ви можете швидко просунутися вперед, якщо не будете сумніватися. Порада: дійте одразу, але не “в лоб” — з тактикою.

Телець — Шістка Пентаклів

Баланс обміну. День підходить для домовленостей, фінансових питань і взаємної підтримки. Порада: не тягніть усе на собі — просіть допомогу.

Близнята — Паж Мечів

Новини й деталі. День принесе інформацію, яку треба правильно прочитати. Порада: не робіть висновків з першого повідомлення — уточнюйте.

Рак — Двійка Кубків

Теплий контакт і підтримка. День сприятливий для примирення, щирої розмови і партнерських рішень. Порада: говоріть прямо, без натяків.

Лев — Вісімка Жезлів

Несподівана звістка або різке прискорення подій. День може принести повідомлення, запрошення чи швидкий результат. Порада: реагуйте швидко — шанс не буде чекати.

Діва — Вісімка Пентаклів

Робота і фокус. День добре підходить для справ, документів, навчання. Порада: робіть поетапно — і встигнете більше, ніж здається.

Терези — Закохані

Важливий вибір. День змусить визначитися — у стосунках, роботі або внутрішній позиції. Порада: обирайте чесно, а не “щоб усім було добре”.

Скорпіон — Сімка Мечів

Обережність і стратегія. День підкаже, де краще мовчати і не показувати свої плани. Порада: перевіряйте факти — не все так прозоро, як здається.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспектива і розвиток. Ви бачите, куди рухатися далі. Порада: не обмежуйте себе дрібними цілями — мисліть ширше.

Козоріг — Імператор

Структура і контроль. День для рішень, меж, відповідальності й практичних кроків. Порада: менше пояснень — більше дій.

Водолій — Туз Мечів

Ясність і прозріння. День допоможе побачити правду і відсікти зайве. Порада: говоріть чітко — це зекономить час.

Риби — Місяць

Емоційна хвиля і сумніви. День може провокувати тривогу або фантазії. Порада: не робіть висновків на емоціях — перевіряйте реальність.

22 січня 2026 року — день швидких сигналів і чесних виборів. Гороскоп на картах Таро показує: Леви можуть отримати несподівану звістку, Терези — зробити важливий вибір, а іншим знакам день підкаже, де діяти швидко, а де — зберігати обережність і тримати курс.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.