Гороскоп на картах Таро на 23 грудня 2025 року: приємний сюрприз для Левів і важливе рішення для Козорогів

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Кінець грудня — це завжди період, коли життя підкидає “контрольні питання”: що ви берете із собою далі, а що має залишитися у минулому. Гороскоп на картах Таро на 23 грудня 2025 року говорить про несподівані можливості, чесні розмови та потребу навести лад — у справах, грошах і стосунках. Для Левів день може принести приємний сюрприз, а для Козорогів стане моментом важливого рішення.

Овен — Лицар Жезлів

День активності й швидких рішень. Можливі спонтанні поїздки або різкі зміни планів. Порада: не сваріться через дрібниці — краще направте енергію в дію.

Телець — Шістка Пентаклів

Баланс обміну: допомога, підтримка, подарунки, повернення боргів або фінансова домовленість. Порада: не соромтеся приймати, якщо вам дають щиро.

Реклама

Близнята — Паж Мечів

Новини, повідомлення, дрібні деталі, які можуть змінити картину дня. Порада: не реагуйте одразу — уточнюйте й перевіряйте.

Рак — Двійка Кубків

Теплий контакт і підтримка. День сприятливий для примирення, щирих розмов і сімейної близькості. Порада: скажіть прямо, що вам важливо.

Лев — Туз Кубків

Приємний сюрприз, тепло і емоційне наповнення. Можливий подарунок, комплімент або момент, який повертає віру в хороше. Порада: не закривайтеся — дозвольте собі радість.

Діва — Вісімка Пентаклів

Практичний день: справи, підготовка, документи, завершення дрібних задач. Порада: зробіть головне — і тоді буде легше дихати.

Реклама

Терези — Закохані

Важливий вибір. Він може стосуватися стосунків, домовленостей або внутрішньої позиції. Порада: не обирайте “аби не було конфлікту” — обирайте чесно.

Скорпіон — Сімка Мечів

День обережності. Можливі недомовленості або ситуації, де краще не показувати свої плани. Порада: тримайте дистанцію з тими, кому не довіряєте.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспектива і плани. Ви можете чітко побачити, що робити далі після свят. Порада: не відкладайте ідею — зафіксуйте її.

Козоріг — Справедливість

Важливе рішення і момент правди. День змусить поставити крапку в питанні, яке тягнулося. Порада: не переносіть відповідальність на інших — ви вже все знаєте.

Реклама

Водолій — Колесо Фортуни

Несподіваний поворот. Події можуть змінитися швидко: новина, зустріч або випадковий збіг. Порада: будьте гнучкими — день дає шанс.

Риби — Поміркованість

Баланс і відновлення. День підходить для спокійних справ, без перевантаження. Порада: не поспішайте — ви встигнете, якщо не розпорошитеся.

23 грудня 2025 року — день, коли важливо не тягнути зайве в новий рік. Гороскоп на картах Таро показує: Леви можуть отримати приємний сюрприз і тепло, Козороги — ухвалити важливе рішення, а іншим знакам день підкаже, де діяти швидко, а де — зберігати спокій і тримати межі.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.