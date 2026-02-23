- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 508
- Час на прочитання
- 2 хв
Гороскоп на картах Таро на 23 лютого – 1 березня: для кого тиждень стане поворотним
Гороскоп за картами Таро на тиждень 23 лютого – 1 березня вказує на період різких рішень, фінансових можливостей і несподіваних новин для частини знаків зодіаку.
Тиждень 23 лютого – 1 березня може різко змінити плани для кількох знаків зодіаку.
Головна карта тижня — Колесо Фортуни
Це Аркан змін. Події можуть розвиватися швидко, а плани — змінюватися без попередження. Тиждень не про стабільність, а про рух. Ті, хто не боїться рішень, отримають перевагу.
ТОП-3 знаки тижня
Близнята — Маг
Час ініціативи. Ви можете вплинути на ситуацію більше, ніж думаєте. Можливий старт нового проєкту або домовленість, яка відкриє перспективу.
Лев — Сонце
Тиждень приносить позитивні новини, підтримку або визнання. Ваші дії матимуть помітний результат.
Козоріг — Колісниця
Ривок уперед. Справи, які довго гальмувалися, можуть зрушити. Головне — не зволікати.
Кому варто бути обережними
Телець — П’ятірка Пентаклів
Фінансова обережність обов’язкова. Уникайте ризикових витрат.
Скорпіон — Башта
Можливий різкий поворот подій. Не чиніть опір змінам — вони відкривають новий етап.
Прогноз для всіх знаків
Овен — Лицар Жезлів
Активний тиждень, але варто уникати поспішних рішень.
Телець — П’ятірка Пентаклів
Контролюйте витрати і не довіряйте сумнівним обіцянкам.
Близнята — Маг
Ініціатива принесе результат.
Рак — Верховна Жриця
Інтуїція допоможе уникнути помилок.
Лев — Сонце
Період удачі та підтримки.
Діва — Вісімка Пентаклів
Результат залежить від вашої зосередженості.
Терези — Справедливість
Важливі рішення потребують зваженості.
Скорпіон — Башта
Старе руйнується, щоб з’явилося нове.
Стрілець — Туз Жезлів
Новий шанс або ідея.
Козоріг — Колісниця
Рух уперед через рішучість.
Водолій — Зірка
З’являється нова перспектива.
Риби — Двійка Кубків
Сприятливий час для партнерства.
Тиждень 23 лютого – 1 березня може стати точкою повороту. Карти Таро вказують: швидкість реакції визначить результат.
Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.