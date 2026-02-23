Гороскоп на картах Таро на 23 лютого – 1 березня: для кого тиждень стане поворотним

Карти Таро / © ТСН.ua

Тиждень 23 лютого – 1 березня може різко змінити плани для кількох знаків зодіаку.

Головна карта тижня — Колесо Фортуни

Це Аркан змін. Події можуть розвиватися швидко, а плани — змінюватися без попередження. Тиждень не про стабільність, а про рух. Ті, хто не боїться рішень, отримають перевагу.

ТОП-3 знаки тижня

Близнята — Маг

Час ініціативи. Ви можете вплинути на ситуацію більше, ніж думаєте. Можливий старт нового проєкту або домовленість, яка відкриє перспективу.

Лев — Сонце

Тиждень приносить позитивні новини, підтримку або визнання. Ваші дії матимуть помітний результат.

Козоріг — Колісниця

Ривок уперед. Справи, які довго гальмувалися, можуть зрушити. Головне — не зволікати.

Кому варто бути обережними

Телець — П’ятірка Пентаклів

Фінансова обережність обов’язкова. Уникайте ризикових витрат.

Скорпіон — Башта

Можливий різкий поворот подій. Не чиніть опір змінам — вони відкривають новий етап.

Прогноз для всіх знаків

Овен — Лицар Жезлів

Активний тиждень, але варто уникати поспішних рішень.

Телець — П’ятірка Пентаклів

Контролюйте витрати і не довіряйте сумнівним обіцянкам.

Близнята — Маг

Ініціатива принесе результат.

Рак — Верховна Жриця

Інтуїція допоможе уникнути помилок.

Лев — Сонце

Період удачі та підтримки.

Діва — Вісімка Пентаклів

Результат залежить від вашої зосередженості.

Терези — Справедливість

Важливі рішення потребують зваженості.

Скорпіон — Башта

Старе руйнується, щоб з’явилося нове.

Стрілець — Туз Жезлів

Новий шанс або ідея.

Козоріг — Колісниця

Рух уперед через рішучість.

Водолій — Зірка

З’являється нова перспектива.

Риби — Двійка Кубків

Сприятливий час для партнерства.

Тиждень 23 лютого – 1 березня може стати точкою повороту. Карти Таро вказують: швидкість реакції визначить результат.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.