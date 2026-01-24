Гороскоп на картах Таро на 24 січня 2026 року: шанс на гроші для Тельців і важлива розмова для Раків

Карти Таро / © ТСН.ua

Кінець тижня часто показує результат того, як ви тримали темп останні дні. Гороскоп на картах Таро на 24 січня 2026 року говорить про практичні рішення, емоційну чесність і вміння не втратити шанс через сумніви. Для Тельців день може відкрити можливість у грошах або ресурсах, а для Раків стане моментом важливої розмови, яка зніме напругу.

Овен — П’ятірка Жезлів

День конкуренції та суперечок. Можуть бути дрібні конфлікти або боротьба за увагу. Порада: не доводьте до принципу — вам важливіший результат, ніж перемога в суперечці.

Телець — Туз Пентаклів

Шанс на гроші або корисну можливість: пропозиція, подарунок, ресурс, вигідна покупка. Порада: якщо бачите варіант — беріть одразу, без зайвого “подумаю”.

Близнята — Паж Мечів

Новини, інформація, уважність до деталей. День може принести повідомлення, яке змінить плани. Порада: перевіряйте факти, перш ніж робити висновки.

Рак — Королева Кубків

Важлива розмова і глибоке відчуття. Ви можете стати опорою для когось або самі потребуватимете підтримки. Порада: не мовчіть про те, що болить — сьогодні вас почують.

Лев — Шістка Жезлів

День перемоги й визнання. Ви можете отримати похвалу, результат або внутрішнє підтвердження своєї сили. Порада: не занижуйте свої заслуги.

Діва — Вісімка Пентаклів

Практичний день: справи, порядок, робота з деталями. Порада: зробіть одну ключову задачу — і день стане легшим.

Терези — Справедливість

Чесне рішення. День змусить визначитися у важливому питанні: стосунки, робота, домовленості. Порада: не намагайтеся бути “зручними” — будьте чесними.

Скорпіон — Сімка Мечів

Обережність і стратегія. Можливі ситуації, де не все сказано прямо. Порада: не відкривайте свої плани тим, хто може використати це проти вас.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспектива і розвиток. Ви бачите напрямок і розумієте, що робити далі. Порада: плануйте ширше — це ваш сильний хід.

Козоріг — Імператор

Контроль і структура. День підходить для відповідальних рішень, меж і фінансових питань. Порада: не пояснюйте зайвого — дійте впевнено.

Водолій — Колесо Фортуни

Несподіваний поворот. Події можуть змінитися швидко, але на вашу користь. Порада: будьте гнучкими — шанс приходить несподівано.

Риби — Поміркованість

Баланс і відновлення. День просить не поспішати і берегти нервову систему. Порада: робіть усе у своєму темпі — і буде результат.

24 січня 2026 року — день практичних шансів і чесних розмов. Гороскоп на картах Таро показує: Тельці можуть отримати можливість у фінансах, Раки — нарешті проговорити важливе, а іншим знакам день підкаже, де тримати межі, а де діяти швидко й упевнено.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.