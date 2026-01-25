Гороскоп на картах Таро на 25 січня 2026 року: різкий шанс для Водоліїв і перевірка на терпіння для Дів

Карти Таро / © ТСН.ua

Кінець тижня часто оголює справжні причини втоми, роздратування чи напруги. Гороскоп на картах Таро на 25 січня 2026 року говорить про спокусу діяти різко, але водночас дає можливість вийти на новий рівень — якщо не піддатися емоціям. Для Водоліїв день може стати шансом на різкий прорив, а для Дів — перевіркою на терпіння і здатність тримати контроль.

Овен — Сімка Жезлів

День, коли треба відстояти себе. Можливий тиск або конкуренція. Порада: не виправдовуйтеся — тримайте межі спокійно, але твердо.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Самодостатність і стабільність. День підходить для фінансових рішень, покупок “з розумом” і відновлення комфорту. Порада: не витрачайте ресурс на чужі проблеми.

Близнята — Вісімка Жезлів

Швидкі події й новини. День може принести повідомлення, дзвінок або різку зміну планів. Порада: реагуйте швидко, але не обіцяйте зайвого.

Рак — Двійка Кубків

Підтримка і контакт. День сприятливий для примирення, теплих розмов і домовленостей. Порада: не мовчіть, якщо хочете близькості.

Лев — Шістка Жезлів

День перемоги. Ви можете отримати похвалу, результат або внутрішнє підтвердження своєї сили. Порада: приймайте успіх без сорому.

Діва — Сімка Пентаклів

Перевірка на терпіння. Результат уже близько, але не миттєвий. Порада: не знецінюйте зроблене — просто дайте процесу дозріти.

Терези — Закохані

Вибір і чесність. День підкаже, що ви насправді обираєте: зручність чи правду. Порада: не тягніть із рішенням, яке вже дозріло.

Скорпіон — Сила

Витримка і внутрішній контроль. День вимагає спокою: ваша м’яка сила сильніша за будь-який тиск. Порада: не доводьте — просто дійте впевнено.

Стрілець — Трійка Жезлів

Перспектива і плани. Ви бачите, що робити далі, і готові рухатися ширше. Порада: не обмежуйте себе дрібними цілями.

Козоріг — Імператор

Контроль і структура. День для рішень, меж, фінансових питань і відповідальності. Порада: менше пояснень — більше дій.

Водолій — Колесо Фортуни

Різкий шанс і несподіваний поворот. Події можуть змінитися за годину, але на вашу користь. Порада: не тримайтеся за план — ловіть можливість.

Риби — Поміркованість

Баланс і відновлення. День просить спокою і м’якості до себе. Порада: не беріть на себе зайвого — вам потрібен ресурс.

25 січня 2026 року — день, коли важливо не зірватися на дрібницях і не втратити шанс через сумніви. Гороскоп на картах Таро показує: Водолії можуть отримати різку можливість для прориву, Діви пройдуть перевірку на терпіння, а іншим знакам день підкаже, де тримати межі й діяти впевнено.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.